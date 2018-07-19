Музей Эльдара Рязанова в Самаре станет трехэтажным

В здании есть старая винтовая лестница

Самарский музей имени знаменитого режиссера Эльдара Рязанова станет больше. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

— Экспозицию предстоит продолжить на 2-м и 3-м этажах здания. С огромным удовольствием подключусь к работе по расширению музея, — сообщил Александр Хинштейн

Коридоры потихоньку приводят в порядок

Эльдар Рязанов провел первый месяц своей жизни в Самаре, в доме на улице Фрунзе, 120. После его смерти в городе решили увековечить память режиссера.

Рядом со зданием обустроили сквер имени Эльдара Рязанова. Его изюминкой стал открытый кинотеатр. Также в сквере установили памятник режиссеру.

19 мая 2018 года в самом доме открыли музей. Любители киноискусства могут посмотреть на экспонаты, которые передали семья Рязанова и члены московского киноклуба «Эльдар». Вся экспозиция состоит из трех пространств: «Мемориальная квартира семьи Рязанова», «Куйбышев — запасная столица» и зал, рассказывающий о «возвращении» режиссера в Самару.