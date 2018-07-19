В Нью-Йорке открылся музей парикмахерского искусства

Необычный музей, расположенный на Манхэттене в верхнем Вест-Сайде, открыл свои двери для посетителей.

Нью-йоркский музей парикмахеров — это новое место, посвященное старому ремеслу. Оно похоже на временную капсулу, отправляющую вас в прошлое, в традиционную американскую парикмахерскую начала 20-го века.

Музей является работой Артура Рубиноффа, основателя сети парикмахерских Reamir & Co и парикмахера в четвертом поколении. Его обширная коллекция создает удивительную атмосферу и включает в себя различные сокровища, такие как антикварные парикмахерские стулья и зеркала, золотые и с алмазным напылением ножницы, старинные бритвы и, конечно же, классические полосатые столбики, которые традиционно украшают здания парикмахерских. Изначально оригинальные столбики имели красно-белую расцветку, но со временем стали появляться и синие полоски.

Во время посещения, вы сможете не просто полюбоваться примечательными экспонатами, но и подстричься. Музей одновременно является работающей парикмахерской, поэтому вы можете как кардинально смерить имидж, так и просто подровнять волосы или бороду в очень красивом салоне, который как будто является декорацией Нью-Йорка прошлого века. Посетители могут выбрать кабинет в стиле XIX, XX или XXI века.