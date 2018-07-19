Ещё
В Нью-Йорке открылся музей парикмахерского искусства
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Нью-Йорке открылся музей парикмахерского искусства 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Необычный музей, расположенный на Манхэттене в верхнем Вест-Сайде, открыл свои двери для посетителей.
Нью-йоркский музей парикмахеров — это новое место, посвященное старому ремеслу. Оно похоже на временную капсулу, отправляющую вас в прошлое, в традиционную американскую парикмахерскую начала 20-го века.
Музей является работой Артура Рубиноффа, основателя сети парикмахерских Reamir & Co и парикмахера в четвертом поколении. Его обширная коллекция создает удивительную атмосферу и включает в себя различные сокровища, такие как антикварные парикмахерские стулья и зеркала, золотые и с алмазным напылением ножницы, старинные бритвы и, конечно же, классические полосатые столбики, которые традиционно украшают здания парикмахерских. Изначально оригинальные столбики имели красно-белую расцветку, но со временем стали появляться и синие полоски.
Во время посещения, вы сможете не просто полюбоваться примечательными экспонатами, но и подстричься. Музей одновременно является работающей парикмахерской, поэтому вы можете как кардинально смерить имидж, так и просто подровнять волосы или бороду в очень красивом салоне, который как будто является декорацией Нью-Йорка прошлого века. Посетители могут выбрать кабинет в стиле XIX, XX или XXI века.
Национальный Туристический Союз: последние новости
У туристов в ЮАР появилась возможность пройти по следам Нельсона Манделы Порядка 12 президентов иностранных государств запланировали посетить финальный матч ЧМ-2018 Археологи нашли предметы быта и религиозного искусства в центре Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибки в советском кино3
Актеры, которых мы потеряли в 20189
10 любопытных фактов об имениннике Вине Дизеле
Вещи, которые не нужно брать в путешествие2
Как Андрея Миронова «заставили» поймать гиганта
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
05:12
Голливуд завоевали некрасивые артисты
Кино
05:07
Ошибки в советском кино
Кино
02:57
Как Андрея Миронова «заставили» поймать гиганта
Кино
06:04
Эпизоды, огорчившие киноманов
Кино
Юные актеры, превратившиеся во взрослых звезд
Кино
04:19
Что получается, когда актеры переигрывают
Кино
10:42
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение