Даши Намдаков: Есть в Иркутске какая-то столичность

Вместо Петербурга и крупнейшего в мире государственного Русского музея — Иркутск и небольшая частная художественная галерея. Премьерному показу новой коллекции скульптур «Другое измерение» в культурной столице России, Даши предпочёл выставить её на суд своих сибирских земляков.

На вопрос: «Почему?», он отвечает, что просто любит Иркутск и благодарен ему за то, что именно здесь прошла его самая первая выставка. И сразу всё сложилось так, что здесь они всегда проходят на мировом уровне.

«Та выставка была для меня очень важной, она дала мне профессиональную уверенность в себе, потому что я всегда думал, что моё искусство будет интересно в Бурятии, Монголии, но оказалось, что я ошибался, — объяснил Даши. — В Иркутске есть какая-то столичность, хотя он и не большой город, даже по сибирским меркам».

Два месяца «прухи»

Его новая коллекция — это 20 скульптур, которые «родились» в лондонской мастерской. И этот процесс рождения, по словам Даши, поразил его до глубины души.

«Я никогда в своей жизни не делал коллекции, как-то так происходило, что появлялась одна работа, другая, третья, совершенно не зависимые друг от друга. Никогда не ставил перед собой задачу, сделать коллекцию, и в данном случае тоже, — поделился он. — Всё получилось само собой, и я был поражён случившемуся. Когда доделал скульптуру «Хранитель Байкала» и улетел в Лондон, у меня случилась, другого слова не могу подобрать, пруха — меня просто понесло. Я два месяца не общался с миром, выключил телефон, никуда не ездил, кроме своей мастерской. Возвращался уставший, брал лист бумаги и сразу рисовал новую идею. В общем, эти 20 работ просто взяли и вылились из меня. Закончилось всё внезапно, и после этого я полгода не мог даже смотреть на глину.

Почему произошёл такой выплеск энергии, мой духовный учитель объяснил тем, что я сделал какое-то богоугодное дело. Думаю, что это — скульптура «Хранитель Байкала», после которой мне в ответ пришёл такой сумасшедший наплыв энергии. Часть из созданных тогда скульптур и приехала в Иркутск».

Ольхонские пульсации

Кстати, рассказал Даши и о том, как появилась скульптура «Хранитель Байкала», которая вызвала неоднозначные оценки и очень бурную дискуссию у иркутян, неравнодушных к творчеству мастера. Оказывается, она была задумана, как подарок семьи художника своей малой родине — Бурятии.

«Идея появилась, но никак не проявлялась, я пытался что-то нарисовать, но ничего не выходило, — вспоминает он. — Я ездил по берегу Байкала в Бурятии, искал место, которое, по моему убеждению, как-то должно было мне открыться. Ездил-ездил, поднимался на какие-то сопки, и понимал, что ничего меня не затрагивает. Приехал на иркутскую сторону, и тоже — ничего. Отправился на Ольхон, здесь мне очень понравился мыс Бурхан в Хужире, но не понравилось огромное столпотворение людей. А когда оказался на Хобое, внутри меня начались какие-то пульсации, и я понял — это то самое место. И на следующий день утром нарисовал эскиз».

Однако установить почти восьмиметровую скульптуру в виде древнего дерева в сакральном месте на острове не получилось. Даши признаётся, что теперь уже совсем не против, чтобы её поставили в Бурятии, как предлагает глава республики, но его останавливает только одно — внутренняя пульсация, которую он почувствовал именно на Хобое.

К слову, несмотря на взаимную любовь скульптора и иркутян, в нашей области нет ни одного памятника, сделанного мастером. Своего места здесь не нашёл ни только «Хранитель Байкала», но и его Бабр, который предполагалось поставить в самом Иркутске.

Коктейль из странствий и воспоминаний

Тем не менее, творчество Намдакова и его семьи, можно сказать, широко представлено в постоянно действующей экспозиции одной из частных иркутских галерей. в частности, здесь можно полюбоваться — в прямом смысле слова — на «Кукол семьи Намдаковых». Этот проект художник называет воспоминанием о детстве, по которым скучает и он и семь его братьев и сестёр. Презентация кукольной коллекции, которую по эскизам Даши сделали его родные, тоже прошла не где-нибудь, а в Иркутске.

«Когда меня раньше спрашивали, кого я считаю своим учителем, я начинал перечислять имена своих педагогов. И в какой-то момент понял, что был неправ. Первыми моими учителями были мой отец и мама, — поделился Даши. — Мама не художница, она создавала среду, в которой мы могли творить, а отец ткал ковры, из дерева резал, делал чеканку. А ещё он делал буддистскую роспись — танка — большие холсты для храмов, и давал нам возможность поучаствовать в этом процессе. И мы все научились рисовать, причём некоторые мои старшие сёстры и брат гораздо сильнее меня, просто так сложилось, что я получил специальное образование, а они нет».

На два месяца — до 23 сентября 2018 года — иркутскую экспозицию пополнили работы коллекции «Другое измерение». Как говорит Даши, это неосознанное воплощение в жизнь его путешествий по миру:

«Я пять лет жил в Италии, где меня приняли в академики Флорентийской академии художеств, которую основал великий Микеланджело, и пять лет живу в Лондоне — городе, насыщенном творчеством, где каждую неделю происходят невероятные выставки. И этот воздух, среда, еда, музеи, галереи, общение — смешались в какой-то коктейль между моим состоянием восточного человека, который получил российское академическое образование, и жизнью в Европе. А он, в свою очередь, отразился на новых работах. При этом, если бы я не прожил часть жизни в Иркутске и Москве, этих европейских путешествий не хватило бы, чтобы появилось «Другое измерение»».

Представляя свои новые скульптуры Даши отметил, что у худоника не должно быть любимой работы, как и не любимой.

«Когда ты отливаешь свою работу в бронзу — вечный материал, и понимаешь, что она будет стоять тысячи лет, если её не уничтожить специально, ты должен нести ответственность за то, что сделал. Мне об этом говори мой учитель: «Раз уж ты имел наглость отлить свою работу в бронзу, будь добр, полюби её. В противном случае, не отливай — у тебя всегда есть шанс остановиться». И у меня были такие моменты, когда я останавливался».

Кстати

Выставка «Другое измерение» проходит в залах галереи по адресу: Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 3. Вход — платный.