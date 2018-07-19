В Иерусалиме пройдет фестиваль искусств Mecudeshet

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости . С 8 августа по 4 сентября в столице Израиля состоится ежегодный фестиваль искусств — Mecudeshet, сообщает министерство туризма страны.

Ярким событием фестиваля станет концерт Kulna, что в переводе с арабского означает «Все мы». Организаторы перформанса стремятся всего за одну ночь показать альтернативный Ближний Восток, где жители всех стран разделяют общие цели. Среди артистов — выдающиеся исполнители израильской, арабской и североафриканской музыки, йеменского блюза и многие другие.

Кроме того, пройдет необычное выступление в спортивном комплексе YMCA — уникальном сооружении, в интерьере которого переплетены мотивы трех монотеистических религий Израиля. Гостям будет предложено переодеться в купальные костюмы, погрузиться в бассейн и представить себя буквально в другом мире. Перформанс будет сопровождаться музыкальными инсталляциями как снаружи, так и на глубине бассейна, а также танцевальными выступлениями.

Фестиваль искусств Mecudeshet в Иерусалиме

Во дворе Фабрики (HaMiffal) — креативном пространстве Иерусалима, будет установлен золотой контейнер — «PORT-JLM». Любой желающий абсолютно бесплатно сможет заглянуть туда и попасть в Найроби, Амман или Нью-Йорк, а может на вечеринку в какой-нибудь ночной клуб на другом конце света.