Ещё
В Иерусалиме пройдет фестиваль искусств Mecudeshet
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Иерусалиме пройдет фестиваль искусств Mecudeshet 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С 8 августа по 4 сентября в столице Израиля состоится ежегодный фестиваль искусств — Mecudeshet, сообщает министерство туризма страны.
Ярким событием фестиваля станет концерт Kulna, что в переводе с арабского означает «Все мы». Организаторы перформанса стремятся всего за одну ночь показать альтернативный Ближний Восток, где жители всех стран разделяют общие цели. Среди артистов — выдающиеся исполнители израильской, арабской и североафриканской музыки, йеменского блюза и многие другие.
Кроме того, пройдет необычное выступление в спортивном комплексе YMCA — уникальном сооружении, в интерьере которого переплетены мотивы трех монотеистических религий Израиля. Гостям будет предложено переодеться в купальные костюмы, погрузиться в бассейн и представить себя буквально в другом мире. Перформанс будет сопровождаться музыкальными инсталляциями как снаружи, так и на глубине бассейна, а также танцевальными выступлениями.
Фестиваль искусств Mecudeshet в Иерусалиме
Во дворе Фабрики (HaMiffal) — креативном пространстве Иерусалима, будет установлен золотой контейнер — «PORT-JLM». Любой желающий абсолютно бесплатно сможет заглянуть туда и попасть в Найроби, Амман или Нью-Йорк, а может на вечеринку в какой-нибудь ночной клуб на другом конце света.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибки в советском кино3
Актеры, которых мы потеряли в 20189
10 любопытных фактов об имениннике Вине Дизеле
Вещи, которые не нужно брать в путешествие2
Как Андрея Миронова «заставили» поймать гиганта
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
05:07
Ошибки в советском кино
Кино
02:57
Как Андрея Миронова «заставили» поймать гиганта
Кино
06:04
Эпизоды, огорчившие киноманов
Кино
Юные актеры, превратившиеся во взрослых звезд
Кино
04:19
Что получается, когда актеры переигрывают
Кино
10:42
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Кино
02:57
Гундарева не хотела сниматься из-за полноты
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение