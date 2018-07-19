В КП-6 УФСИН России по Адыгее прошел фестиваль стрит-арта

Рисунки на асфальте — это особое направление стрит-арта, один из вариантов уличного искусства. Конкурс рисунка на асфальте прошел в рамках мероприятий выходного дня.

«В этот день разрешается рисовать все, что хочется. Можно изобразить на асфальте свою мечту. Рисование на асфальте дает возможность стереть плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала нарисовать грустный рисунок, затем заменить его на веселый. Такой способ помогает настроиться на позитив и изменить жизнь к лучшему. Не случайно, многие осужденные рисовали дом», — отметила начальник отряда воспитательного отдела, майор внутренней службы Саида Костокова.

«Конечно, наши рисунки не сравнить с шедеврами художников, но в меру своих сил мы постарались внести в жизнь частичку праздника», — рассказали осужденные.