Владивосток простится с Александром Лобычевым 23 июля 

Ушел из жизни известный литературный и художественный критик.
Приморский государственный музей имени Владимира Арсеньева с прискорбием сообщает о смерти Александра Лобычева — известного литературного и художественного критика, научного сотрудника музея.
Александр Лобычев. Фотография Александра Ратникова
Ушел из жизни человек, с чьим именем было связано создание литературного музея во Владивостоке. Александр Михайлович разработал научные основы будущего музея, где заявлял об уникальности дальневосточной литературы, о единстве ее русской и зарубежной ветвей.
Его профессионализм, знания, прекрасный литературный вкус позволяли тонко чувствовать и глубоко понимать литературно-художественные процессы, происходящие в регионе. В этом смысле Александр Михайлович по-настоящему незаменим…
Его уважали, ценили и любили коллеги — всегда ироничного, с природной интеллигентностью и глубокой человеческой порядочностью.
Сотрудники музея выражают соболезнование родным и близким покойного, передает пресс-служба учреждения.
Прощание состоится в понедельник, 23 июля, с 12 до 13 часов, в здании Приморского отделения Союза художников по адресу: ул. Алеутская, 14.
Телефон приёмной музея: 8 (423) 241-41-13.