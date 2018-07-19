Владивосток простится с Александром Лобычевым 23 июля

Ушел из жизни известный литературный и художественный критик.

Приморский государственный музей имени Владимира Арсеньева с прискорбием сообщает о смерти Александра Лобычева — известного литературного и художественного критика, научного сотрудника музея.

Ушел из жизни человек, с чьим именем было связано создание литературного музея во Владивостоке. Александр Михайлович разработал научные основы будущего музея, где заявлял об уникальности дальневосточной литературы, о единстве ее русской и зарубежной ветвей.

Его профессионализм, знания, прекрасный литературный вкус позволяли тонко чувствовать и глубоко понимать литературно-художественные процессы, происходящие в регионе. В этом смысле Александр Михайлович по-настоящему незаменим…

Его уважали, ценили и любили коллеги — всегда ироничного, с природной интеллигентностью и глубокой человеческой порядочностью.

Сотрудники музея выражают соболезнование родным и близким покойного, передает пресс-служба учреждения.

Прощание состоится в понедельник, 23 июля, с 12 до 13 часов, в здании Приморского отделения Союза художников по адресу: ул. Алеутская, 14.

Телефон приёмной музея: 8 (423) 241-41-13.