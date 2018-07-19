Многоэтажный дом на Южном Урале украсил портрет Игоря Акинфеева 

В поселке Рощино под Челябинском появился яркий арт-объект. На стене многоэтажного дома в микрорайоне «Олимпийский» изобразили портрет вратаря сборной России Игоря Акинфеева. автором рисунка стал художник Тимур Абдуллаев под псевдонимом «Бразил». На работу ушло два дня.
— На тему Акинфеева с его эксклюзивным «сейвом» ушло около 40 баллончиков и 10 литров фасадной краски, — говорит автор рисунка. — Это заказали застройщики нового микрорайона поселка «Рощино».
В компании застройщика рассказали, что планируется разукрасить футбольной тематикой и другие дома города. По задумке, преобразятся еще 16 домов.
Напомним, на прошлой неделе на Свердловском проспекте в районе Алого поля в Челябинске появился портрет Станислава Черчесова.