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Многоэтажный дом на Южном Урале украсил портрет Игоря Акинфеева
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Многоэтажный дом на Южном Урале украсил портрет Игоря Акинфеева 

Хорошие новости 37 минут назад
Фото: Хорошие новости
В поселке Рощино под Челябинском появился яркий арт-объект. На стене многоэтажного дома в микрорайоне «Олимпийский» изобразили портрет вратаря сборной России Игоря Акинфеева. автором рисунка стал художник Тимур Абдуллаев под псевдонимом «Бразил». На работу ушло два дня.
— На тему Акинфеева с его эксклюзивным «сейвом» ушло около 40 баллончиков и 10 литров фасадной краски, — говорит автор рисунка. — Это заказали застройщики нового микрорайона поселка «Рощино».
В компании застройщика рассказали, что планируется разукрасить футбольной тематикой и другие дома города. По задумке, преобразятся еще 16 домов.
Напомним, на прошлой неделе на Свердловском проспекте в районе Алого поля в Челябинске появился портрет Станислава Черчесова.
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