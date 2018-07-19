У туристов в ЮАР появилась возможность пройти по следам Нельсона Манделы

В честь празднования столетия со дня рождения Нельсона Манделы , Южноафриканский туристический сектор представил программу «100 направлений», чтобы дать путешественникам возможность прикоснуться к политической иконе в рамках кампании «100 способов найти Нельсона Манделу в себе». Посетители Южной Африки смогут проследить хронологию жизни Манделы с помощью туров и посещения локаций, связанных с его судьбой, включая место поимки и тюрьму на острове Роббен, где борец с апартеидом провел 18 лет.

«100 направлений» теперь доступны для скачивания в appstore. Пользователи могут просматривать достопримечательности на карте, строить собственные маршруты и делиться опытом путешествий в социальных сетях.

Южная Африка — не единственная страна, отмечающая 100 лет со дня рождения Манделы. Два дня назад в Лондоне открылась экспозиция, посвященная этому знаменательному событию.

Бесплатная выставка, посвященная жизни Нельсона Манделы, одной из знаковых фигур прошлого века, открылась в зале королевы Елизаветы центра Southbank во вторник 17 июля 2018 года и продлится до воскресенья 19 августа. Открытие стало возможным благодаря сотрудничеству музея апартеида в Южной Африке, представителей архивов движения против апартеида в Великобритании и центра Southbank. Выставка отмечает столетие со дня рождения Нельсона Манделы и дает посетителям возможность проследить судьбу южноафриканского лидера.