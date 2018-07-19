В липецком музее открылась выставка советского андеграунда 

В экспозицию «Другое искусство» вошли более 40 картин 14 непризнанных при жизни авторов. На выставке будет представлена живопись и графика почти всего XX века — от русского авангарда 30-х до неофициального советского искусства 70-х.
Произведения непризнанных художников — Артура Фонвизина, Николая Чернышёва, Сергея Романовича, Владимира Милашевского — собрали из фондов Воронежского областного художественного музея имени Крамского.
Уникальная экспозиция продлится в Липецке два месяца, а затем отправится в путешествие по России.