В липецком музее открылась выставка советского андеграунда

В экспозицию «Другое искусство» вошли более 40 картин 14 непризнанных при жизни авторов. На выставке будет представлена живопись и графика почти всего XX века — от русского авангарда 30-х до неофициального советского искусства 70-х.

Уникальная экспозиция продлится в Липецке два месяца, а затем отправится в путешествие по России.