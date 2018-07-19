Юных волгоградцев научат играть на музыкальных инструментах, петь и рисовать

2 сентября, с 15:00 до 19:00, у интерактивного парка «Россия — моя история» в пойме Царицы преподаватели муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры проведут мастер-классы для юных волгоградцев, сообщили в мэрии.

Занятия пройдут по нескольким направлениям. Одно из них — «Художественное искусство». Педагоги обучат детей тонкостям рисунка, оригами, аппликации и лепке.

Еще на одной интерактивной площадке — «Грани искусства» — будут обучать приемам игры на музыкальных инструментах и перкуссиях по мотивам русских народных песен, а также вокалу, участию в хороводах, песнях-играх, театральных мини-постановках, хореографических флешмобах и многому другому.

По итогам работы мастер-классов каждый ученик получит уникальную возможность принять участие в шоу-программе «Волгоград — город солнца, город ярких детей!», посвященной Дню города, а также в художественной выставке.