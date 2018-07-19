В Крыму представили альбом с работами мастера украинской вышивки Веры Роик

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. В мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе презентовали альбом работ выдающейся вышивальщицы Веры Роик «Песни, вышитые нитками: альбом вышивок и узоров Веры Роик».

Работа издана «Медиацентром имени Исмаила Гаспринского» при поддержке Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК.

В альбоме собраны оригинальные фотографии работ и отреставрированные рисунки узоров мастерицы, а также впервые демонстрируются снимки изделий из макраме. Открывает его ряд статей искусствоведов, научных работников, директоров музеев, писателей, посвященных анализу творческого наследия вышивальщицы. Кроме того, здесь представлен полный перечень наград и званий Роик, ее персональных выставок.

Сын вышивальщицы Вадим Роик отметил, что альбом соответствует его ожиданиям, он призван стать подспорьем для вышивальщиков, историков культуры, музееведов.

"Ее (Веры Роик — ред.) первая выставка была в Москве в 1936 году. С тех пор она стала активно заниматься вышивкой", — напомнил он.

Вадим Роик также подчеркнул, что после полученной во время Великой Отечественной войны травмы его матери, прирожденной правше, пришлось научиться вышивать левой рукой.

В свою очередь председатель Украинской общины Крыма Анастасии Гридчина сообщила, что в Симферополе планируют установить бюст Вере Роик. «Планов очень много (по увековечиванию памяти Веры Роик в Крыму — ред.). Будем работать», — сказала она.

Вера Роик (1911-2010 годы) — вышивальщица, мастер декоративно-прикладного искусства, заслуженный мастер народного творчества Украины, заслуженный художник Автономной Республики Крым, член Национального союза художников Украины, Национального союза народного искусства Украины, Герой Украины. Была награждена международным орденом Николая Чудотворца «За приумножение добра на земле», орденом княгини Ольги, многочисленными медалями.

Произведения, созданные Верой Роик, хранятся в коллекциях 50 музеев ближнего и дальнего зарубежья. В 2012 году в Симферополе был открыт посвященный ей музей.

Вера Роик владела 300 видами орнаментов вышивальной техники южных и восточных славян.