Акинфеев, отбывающий мяч ногой, увековечен на стене дома в Петербурге

Вратарь футбольной сборной России Игорь Акинфеев , отбивающий мяч ногой, изображен на одном из граффити, появившемся в Санкт-Петербурге в рамках хип-хоп фестиваля под открытым небом «V1 Festival». На картине размером с полдома вратарь запечатлен в той самой знаменитой позе, в которой отбил мяч во время матча с испанцами на ЧМ-2018.

Фестиваль начался в четверг, 19 июля в полдень на улице Восстания и будет продолжаться до 23 июня. Все это время будут проходить различные лекции, баттлы, мастер-классы, концерты и конкурсы среди зрителей.

Ранее Пятый канал рассказывал о появившемся в Екатеринбурге после ЧМ-2018 арт-объекте, посвященном «Акинфееву, которому не забить».