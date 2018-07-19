Нога Акинфеева: челябинский художник нарисовал вратаря сборной России на многоэтажке

Челябинский граффитист Тимур «Бразил» Абдуллаев нарисовал вратаря Игоря Акинфеева на многоэтажке в посёлке Рощино. Художник запечатлел футболиста, отбивающего ногой пенальти в матче против сборной Испании.

Художник работал над изображением два дня — Рисунок был сделан по заказу ЖК «Олимпийский». На других домах они также хотят изобразить спортсменов. На очереди — баскетболисты. Возможно, это будет кто-то из героев фильма «Движение вверх», — рассказал 74.ru Тимур Абдуллаев.

Ранее Тимур Абдуллаев разместил портрет Фёдора Смолова в центре Челябинска. Затем на Алом Поле появился пятиметровый портрет тренера сборной России Станислава Черчесова . В мае в Краснодаре челябинец нарисовал портрет капитана сборной Испании Серхио Рамоса на девятиэтажке. Там же он провёл мастер-класс по росписи стен, взяв за основу портрет легенды футбола Роналдиньо, который лично оценил работу нашего земляка.

Отличительные черты Черчесова — проникновенный взгляд и выдающиеся усы Тимур Абдуллаев давно известен в Челябинске. Он разрисовывал не только помещения кафе и спортклубов, но и улицы. Одна из последних работ — граффити на военную тематику к 9 Мая. Рисунок можно увидеть на Свердловском проспекте. Тимур активно принимал участие в проекте челябинского урбаниста и раскрашивал обшарпанные будки связи, превращая их в арт-объекты.

Абдуллаев стал участником всероссийского фестиваля стрит-арта в Анапе, нарисовав граффити с мальчиком на территории детского лагеря. В конце мая челябинец выиграл первый чемпионат мира по граффити 3D Next proekt. До этого Google включил его в карту творческих проектов в рамках конкурса «Вдали от столиц».

В Сатке завершился первый этап фестиваля Satka Street Art Fest, который стартовал в начале июня. Жителям и гостям города презентовали четыре огромных граффити. Над их созданием трудились художники с мировыми именами в области стрит-арта.