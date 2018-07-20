В Челябинске увековечили «Ногу Акинфеева»

В Челябинске увековечили выступление сборной России по футболу на прошедшем Чемпионате мира, в котором наша команда вошла в восьмёрку лучших, сенсационно обыграв испанцев по пенальти.

Развязкой того матча стал последний одиннадцатиметровый, отбитый нашим вратарём Игорем Акинфеевым ногой. После этого «Нога Акинфеева» стало нарицательным словосочетанием, обозначающим внезапное спасение неожиданным способом.

Огромное изображение российского голкипера, отбивающего удар Аспаса, украсило торец дома в микрорайоне «Олимпийский» челябинского посёлка Рощино.

Его автором стал художник-граффитист Тимур Абдуллаев , работающий под ником «Бразил», известный серией картин в технике уличного рисунка, последним из которых стал пятиметровый портрет тренера сборной Станислава Черчесова

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Челябинск» сам Абдуллаев, он работал над картиной в течение двух дней и назвал её «Акинфеев в геометрическом исполнении».

Победа стала исторической не только для сборной России, но и для её болельщиков. Так или иначе отметили это событие множество челябинцев: к примеру, мужчины красили ногти на ногах и брили головы, предприниматели бесплатно раздавали бургеры, жители сральных районов с ужасом ожидали следующего матча, а супруги стали одной из самых обсуждаемых пар в мировых СМИ после развода, произошедшего на футбольной почве.