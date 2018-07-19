В Воронеже выставят работы серии мастер-классов «Пятном и линией»

В пятницу, 20 июля в 16:00, в Доме губернатора откроется итоговая выставка работ серии мастер-классов «Пятном и линией. Графические техники и приемы».

Серия занятий проходила в музее им. Крамского под руководством воронежского художника-графика Дениса Булавинцева. За время проведения цикла мастер-классов участники познакомились с такими техниками как коллаж, монотипия, линогравюра, высокая печать на пластике и на картоне. Акцент в работе был сделан на знакомство с печатной графикой, а именно с линогравюрой и ее выразительными средствами.

На выставке будет представлено около 60 работ, созданных в различных техниках. Вход бесплатный. Выставку можно будет посетить до 12 августа по следующему графику работы:

четверг с 17.00 до 19.00воскресенье с 12.00 до 14.00