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В Воронеже выставят работы серии мастер-классов «Пятном и линией»
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В Воронеже выставят работы серии мастер-классов «Пятном и линией» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В пятницу, 20 июля в 16:00, в Доме губернатора откроется итоговая выставка работ серии мастер-классов «Пятном и линией. Графические техники и приемы».
Серия занятий проходила в музее им. Крамского под руководством воронежского художника-графика Дениса Булавинцева. За время проведения цикла мастер-классов участники познакомились с такими техниками как коллаж, монотипия, линогравюра, высокая печать на пластике и на картоне. Акцент в работе был сделан на знакомство с печатной графикой, а именно с линогравюрой и ее выразительными средствами.
На выставке будет представлено около 60 работ, созданных в различных техниках. Вход бесплатный. Выставку можно будет посетить до 12 августа по следующему графику работы:
четверг с 17.00 до 19.00воскресенье с 12.00 до 14.00
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