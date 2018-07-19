Штурман Валериан и арктический музей в Уфе

В столице Башкирии может появиться музей, посвященный отважному штурману Валериану Альбанову, который участвовал в экспедиции на судне «Святая Анна». Свои чаяния на этот счет озвучил Михаил Чванов — председатель Международного Аксаковского фонда, публицист и автор произведения «Загадки штурмана Альбанова».

Скоро в Уфе еще на один музей станет больше

— У меня в руках книга, в которой расписались все члены команды судна. Но, как я понимаю, теперь она мне не принадлежит. Она должна стать первым экспонатом будущего музея имени Валериана Альбанова. С чего-то же нужно начинать, - отметил Михаил Чванов на пресс-конференции в медиацентре «Россия».

Вероятно, не все знают, что когда-то в Уфе жил этот человек. Однако ему действительно стоит отдать должное. В 1912 году 30-летний Валериан Иванович в качестве штурмана отправился в исследовательскую экспедицию на судне «Святая Анна» — первого российского судна переплывшего Северный морской коридор.