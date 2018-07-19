Ещё
Штурман Валериан и арктический музей в Уфе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Штурман Валериан и арктический музей в Уфе 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В столице Башкирии может появиться музей, посвященный отважному штурману Валериану Альбанову, который участвовал в экспедиции на судне «Святая Анна». Свои чаяния на этот счет озвучил Михаил Чванов — председатель Международного Аксаковского фонда, публицист и автор произведения «Загадки штурмана Альбанова».
Скоро в Уфе еще на один музей станет больше
— У меня в руках книга, в которой расписались все члены команды судна. Но, как я понимаю, теперь она мне не принадлежит. Она должна стать первым экспонатом будущего музея имени Валериана Альбанова. С чего-то же нужно начинать,  - отметил Михаил Чванов на пресс-конференции в медиацентре «Россия».
Вероятно, не все знают, что когда-то в Уфе жил этот человек. Однако ему действительно стоит отдать должное. В 1912 году 30-летний Валериан Иванович в качестве штурмана отправился в исследовательскую экспедицию на судне «Святая Анна» — первого российского судна переплывшего Северный морской коридор.
ufa1.ru: последние новости
В Уфе строители готовят «холст» для граффити-художника Нерадивую мать из Башкирии осудили за ненадлежащее воспитание детей Нечем дышать: в Уфе на фотосессии Моргенштерна распылили удушающий газ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Самый дерзкий плагиат в кинематографе2
Зачем нужна тарелка под тарелку1
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Названо самое популярное видео 90-х3
Видео
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
17:15
Самый дерзкий плагиат в кинематографе
Кино
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
05:12
Голливуд завоевали некрасивые артисты
Кино
05:07
Ошибки в советском кино
Кино
02:57
Как Андрея Миронова «заставили» поймать гиганта
Кино
06:04
Эпизоды, огорчившие киноманов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение