Лекцию об истории района Сокол прочитают 4 сентября

В рамках проекта Музея Москвы «Уличный лекторий. Местная история» на Соколе пройдет лекция, посвященная истории района. Участников ждут 4 сентября.

Как рассказали в пресс-службе музея, лекции проводят историки, авторы книг и путеводителей по Москве. При этом вместе с официальной историей проект собирает историю частную: всех, кто готов делиться своими воспоминаниями о том, как менялся район, и фотографиями, приглашают к сотрудничеству — подробнее об участии можно узнать по телефону 8 (495) 739-00-08; также можно написать на moyrayon@mosmuseum.ru.

Лекция начнется в 19.00 в Центре творчества детей и юношества «Сокол» (улица Песчаная, дом 5). Вход свободный. (ео)