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На американский фестиваль, где жгут огромные деревянные фигуры, впервые поедут уральские художники
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На американский фестиваль, где жгут огромные деревянные фигуры, впервые поедут уральские художники 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В 2018 году в фестивале Burning Man впервые примут участие художники из Екатеринбурга — семейная пара Ирина и Станислав Шминке. Burning Man — это крупнейший фестиваль-выставка, который проходит в пустыне Блэк-Рок в США и удивляет размерами деревянных экспонатов, многие из которых потом сжигают.
Уральские художники представят инсталляцию Glorywall.
— Это не просто стена или портал. Это симулятор «позы победы», в котором участники смогут почувствовать себя победителем, — говорит Ирина о проекте.
Инсталляция состоит из досок, в которых просверлили много дырочек. В центре они складываются в фигуру человека, который победно поднимает руки к небу. Внутри инсталляция подсвечивается светодиодами и поэтому эффектнее выглядит в темноте.
— Наш объект будет отличаться от того, что на фото. Мы подогнали его под требования фестиваля и сделали ему «самолётные» размеры, — добавила Ирина. — Всю поездку мы рассматриваем как художественный акт в целом. Потому что едем вдвоём, без какой-либо помощи со стороны, без промоушена. Обычно фестиваль даёт гранты на объекты. Мы несколько раз пытались их получить, но нам отказывали, поэтому везём за свои деньги.
В высоту скульптура — 2,5 метра, в ширину — полметра. На поездку у ребят уйдёт не меньше тысячи долларов.
Кроме Glorywall, в этом году на фестивале будут представлены ещё три произведения российских художников из Москвы. Всего ожидается 360 объектов.
Burning Man начнётся в последний понедельник августа и продлится восемь дней. Фестиваль существует с 1986 года, а художники из России стали участвовать в нём только с 2013-го. Ирина и Станислав — первые участники из Екатеринбурга за всё время существования фестиваля.
На Урале в этом году провели свой аналог Burning Man — на «Огонь Пляже» на Балтыме построили, а потом сожгли деревянные скульптуры. Получилось эффектно, хоть многие фигуры промочил дождь. Фоторепортаж оттуда можете посмотреть здесь.
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