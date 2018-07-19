Фонд памяти Иосифа Бродского отправляет самарского художника в Рим 

Стипендиат Фонда памяти Иосифа Бродского — самарский художник Владимир Логутов — получил награду в номинации «визуальное искусство». Стипендия позволит ему находиться в резиденции Американской академии в Риме три месяца в начале 2019 года. Там художник будет изучать классическую и современную итальянскую культуру, работать над своими проектами, а также познакомится с творческой интеллигенцией из других стран. Владимир Логутов родился и учился в Самаре. Сейчас работает в области видео, скульптуры, живописи и графики. Его персональные выставки проходили в Москве, Перми, Нижнем Новгороде, Красноярске, Самаре, Воронеже, а также в Штутгарте (Германия) и Бирмингеме (Англия). Владимир участвовал в фестивалях видео-арта на Венецианской биеннале в 2011 и 2013 годах, а также в триеннале Гуанчжоу в 2014 году. Логутов был номинирован на премию «Черный квадрат», дважды — на премию Кандинского. Лауреат премии «Инновация-2018» (номинация «Художник года»). Его работы находятся в музейных коллекциях, в том числе в Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства, Stella Art Foundation (Москва), Frac Bretagne Museum (Брест, Франция), а также в частных коллекциях.
Фото: vk.com