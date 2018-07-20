Художник Владимир Логутов стал стипендиатом Фонда Бродского 

Живущий сейчас в Москве уроженец Самары выиграл конкурс Фонда стипендий памяти Иосифа Бродского в номинации «Визуальное искусство». В номинации «Поэзия» стипендиатом стал Александр Скидан.
Незадолго до смерти Иосиф Бродский предложил мэру итальянской столицы открыть в Риме Русскую Академию. В память об этом событии и для того, чтобы воплотить идею в жизнь, был основан Фонд стипендий памяти Иосифа Бродского. Благодаря организации, существующей при поддержке спонсоров и независимых фондов, на стажировке в Италии побывали Тимур Кибиров, Елена Шварц, Михаил Айзенберг, Линор Горалик, Семен Файбисович, Диана Мачулина и другие поэты и художники.
Владимир Логутов родился в Самаре, окончил Художественное училище и Самарский педагогический университет. Участник многочисленных групповых выставок в России и за рубежом, в том числе в рамках Московской биеннале современного искусства, Венецианской биеннале современного искусства, Венецианской архитектурной биеннале и др. Персональные выставки художника проходили в галерее Риджина (Москва), Галерее Марата Гельмана (Москва), Stella Art Foundation (Москва), Stanislas Bourgain gallery (Париж), Ikon Gallery (Бирмингем, Великобритания). В 2018 г. стал лауреатом премии «Инновация».