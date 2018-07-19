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Нижегородский выставочный комплекс
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Нижегородский выставочный комплекс 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В НГВК, который начал свою работу в 1997 году, проходят выставки, посвящённые Нижнему Новгороду, его истории и культуре, а также памятным датам, событиям и деятелям в области искусства и культуры.
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