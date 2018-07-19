В Москве пройдет Международный творческий фестиваль «MillionТалантов»

С 19 по 21 октября 2018 года в Москве пройдет Международный творческий фестиваль «MillionТалантов». Приём заявок открыт до 01.10.2018.

Главная цель фестиваля — выявление, развитие и поддержка, а также привлечение к творческой деятельности талантливых детей и молодежи, и взрослых.

К участию в фестивале приглашаются все желающие: творческие профессиональные, начинающие, а также любительские коллективы студии, кружки любой ведомственной принадлежности и отдельные исполнители из Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. Возраст участников не ограничен.

В конкурсной программе фестиваля представлены направления: вокальное искусство, инструментальное исполнительство, художественное искусство, фотоискусство, видео и видеоклипы, декоративно-прикладное искусство, хореографическое искусство, театральное искусство, дизайнерское искусство, педагогическое мастерство. В фестивале предусмотрена очная и заочная форма участия.

Компетентное, официальное жюри фестиваля формируется дирекцией конкурса и оргкомитетом из числа популярных вокальных исполнителей, композиторов, поэтов, продюсеров, журналистов, представителей преподавательского состава высшего и среднего профессионального образования, представителей творческой интеллигенции.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по конкурсным направлениям, творческие встречи с членами жюри и почётными гостями фестиваля, художественная выставка лучших конкурсных работ.

Иногородние участники фестиваля могут разместиться в Отеле «Молодёжный» по специальному выгодному предложению. Туристическое агентство «RussiaFAN» ГК «Молодёжный» предлагает гостям столицы Экскурсии и экскурсионные программы по Москве, рассчитанные как для организованных туристических и детских групп, так и для индивидуальных гостей в составе сборной группы.

Участие в фестивале платное. Воспитанники детских домов участвуют в конкурсной программе фестиваля — бесплатно (по приглашению оргкомитета, по предварительно отобранным видео).

Фестиваль предоставит возможность всем талантам России, ближнего и дальнего зарубежья вне зависимости от географии их проживания продемонстрировать свои творческие способности в различных видах искусства и быть отмеченными видными деятелями искусства.

Организаторы фестиваля — Творческое Объединение «Millionантов» при содействии Префектуры САО города Москвы.

Подробнее познакомиться с конкурсной программой Международного творческого фестиваля «MillionТалантов», а также с условиями участия и размещения можно на официальном сайте: www.milliontalent.ru.