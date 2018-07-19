Молодогвардейцы обсудят с молодёжью Армении, как будет развиваться социальная реклама 

В Армении пройдёт выставка социально-политической рекламы #ИскусствоЖить, организованная проектом «Молодой гвардии Единой России» «МедиаГвардия» и представительством Россотрудничества в этой стране.
Цель мероприятия — укрепить сотрудничество Москвы и Еревана в развитии молодёжной социальной рекламы, рассказала „Парламентской газете“ руководитель проекта «МедиаГвардия» Анна Рогачева.
На выставке, которая откроется 23 июля, будут представлены работы молодых российских авторов (участников одноимённого фестиваля соцрекламы), направленные на вовлечение молодёжи к социально активному образу жизни.
«Работы направлены на привлечение внимания общественности к социально значимым проблемам. Уникальность экспозиции заключается в том, что мы сознательно не ставили перед участниками фестиваля каких-либо рамок и предложили отразить в работах наиболее важные, на их взгляд, темы. На выходе оказалось, что абсолютное большинство работ содержит в себе призыв к активности в общественно-политической жизни и причастности к происходящему вокруг», — пояснила Рогачева.
На выставке эксперты обсудят международный опыт использования социальной рекламы как мотивации для молодого поколения, а также практику её применения для повышения уровня политической активности молодёжи. Представители «Молодой Гвардии» и крупнейших молодёжных организаций Армении также поговорят о новейших трендах социальной рекламы, отметила Рогачева.
«Благодаря тем идеям, которые несут в себе работы, эта экспозиция вызывает большой интерес у россиян всех возрастов. Экспозиция #ИскусствоЖить была представлена во многих регионах, например, в Чеченской Республике, Республике Коми, Тамбовской, Калужской. Рязанской областях и т.д. До конца лета мы планируем провести выставку во всех регионах страны», — добавила руководитель проекта.
Теперь же выставка впервые будет представлена за рубежом. «Для нас это действительно важно. Будет интересно обсудить перспективы развития молодёжной социальной рекламы с представителями крупнейших молодёжных организаций Армении. Надеемся, что следующий фестиваль #ИскусствоЖить пройдёт уже в статусе международного», — сказала Анна Рогачева.
Выставка будет открыта для посетителей в здании Россотрудничества в Ереване до 29 июля, а с 30 июля по 5 августа экспозиция будет работать в Гюмри.
Всероссийский фестиваль социальной рекламы #ИскусствоЖить впервые прошёл в 2017 году в Москве и более чем в 50 регионах России. За два сезона участниками фестиваля стали около 1000 человек со всей страны.