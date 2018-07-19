Молодогвардейцы обсудят с молодёжью Армении, как будет развиваться социальная реклама

В Армении пройдёт выставка социально-политической рекламы #ИскусствоЖить, организованная проектом «Молодой гвардии Единой России» «МедиаГвардия» и представительством Россотрудничества в этой стране.

На выставке, которая откроется 23 июля, будут представлены работы молодых российских авторов (участников одноимённого фестиваля соцрекламы), направленные на вовлечение молодёжи к социально активному образу жизни.

«Работы направлены на привлечение внимания общественности к социально значимым проблемам. Уникальность экспозиции заключается в том, что мы сознательно не ставили перед участниками фестиваля каких-либо рамок и предложили отразить в работах наиболее важные, на их взгляд, темы. На выходе оказалось, что абсолютное большинство работ содержит в себе призыв к активности в общественно-политической жизни и причастности к происходящему вокруг», — пояснила Рогачева.

На выставке эксперты обсудят международный опыт использования социальной рекламы как мотивации для молодого поколения, а также практику её применения для повышения уровня политической активности молодёжи. Представители «Молодой Гвардии» и крупнейших молодёжных организаций Армении также поговорят о новейших трендах социальной рекламы, отметила Рогачева.

«Благодаря тем идеям, которые несут в себе работы, эта экспозиция вызывает большой интерес у россиян всех возрастов. Экспозиция #ИскусствоЖить была представлена во многих регионах, например, в Чеченской Республике, Республике Коми, Тамбовской, Калужской. Рязанской областях и т.д. До конца лета мы планируем провести выставку во всех регионах страны», — добавила руководитель проекта.

Теперь же выставка впервые будет представлена за рубежом. «Для нас это действительно важно. Будет интересно обсудить перспективы развития молодёжной социальной рекламы с представителями крупнейших молодёжных организаций Армении. Надеемся, что следующий фестиваль #ИскусствоЖить пройдёт уже в статусе международного», — сказала Анна Рогачева.

Выставка будет открыта для посетителей в здании Россотрудничества в Ереване до 29 июля, а с 30 июля по 5 августа экспозиция будет работать в Гюмри.

Всероссийский фестиваль социальной рекламы #ИскусствоЖить впервые прошёл в 2017 году в Москве и более чем в 50 регионах России. За два сезона участниками фестиваля стали около 1000 человек со всей страны.