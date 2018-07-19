Гитарный вечер «Свободный микрофон» пройдет в библиотеке на Алтушке

Библиотека искусств №57 на Алтуфьевском шоссе приглашает всех желающих на «Свободный микрофон», который организует 27 июля музыкально-литературный клуб «Свеча». Об этом сообщил заведующий учреждением культуры Олег Климов.

— «Гитара по кругу» проводит очередной сбор желающих выступить в летней теме «У сердца тоже есть свои июли». Тема приветствуется, но сбор не ограничивается ею. Благодатное время — время правления солнца, любви, неги многоцветья. У пишущих всегда есть что сказать об удивительной сердцевине лета! — уточнил Олег Климов.

Напомним, Лианозовская библиотека искусств №57 находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 91. Всех желающих будут ждать к 18.00. Вход свободный. (ео)