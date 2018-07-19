Художники из разных стран две недели будут рисовать старинный уральский посёлок

В посёлке Староуткинск, расположенном на реке Чусовой в Свердловской области, проходит VII международный арт-фестиваль «Со-Творение». На пленэр в 2018 году помимо российских художников приехали участники из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Дагестана и Чувашии.

Староуткинск — это одно из старейших поселений Среднего Урала. Здесь, по словам организаторов фестиваля, живописный ландшафт, очень чисто и веет историей. Поэтому художники так любят здесь бывать. В течение двух недель они будут создавать картины под открытым небом, а 28 июля на Дне поселка наградят авторов лучших из них. Они получат бронзовые статуэтки премии «Со-Творение», разработанные известным скульптором Геворком Геворкяном.

Участникам фестиваля предстоит не только передать красоты Урала на своих картинах, но и принять участие в сплаве по реке Чусовой, побывать на экскурсиях на пешеходных тропах, сходить в местные музеи.

Напомним, что международный фестиваль «Со-Творение» каждый год собирает художников на большой пленэр. Посмотреть, что получилось у живописцев в прошлом году, можно в нашем фоторепортаже.