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Что нас ждёт на gamescom 2018?
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Что нас ждёт на gamescom 2018? 

Игромания.ру 23 минуты назад
Фото: Игромания.ру
В этом году игровая выставка gamescom откроется в десятый, юбилейный раз. И организаторы ожидают, что она побьёт прошлогодние рекорды. Уже сейчас продано билетов на 20% больше, чем в прошлом году. Участие в выставке подтвердили компании из более чем 50 стран. Павильоны и стенды gamescom 2018 займут более 200 тысяч квадратных метров. Президент Koelnmesse GmbH ожидает, что общее количество участников в этом году превысит тысячу.
В прошлом году gamescom открывала Ангела Меркель, премьер-министр Германии. В этот раз эту честь доверят Дороти Бэр, министру по цифровым технологиям, и Армину Лашше, премьер-министру региона Северный Рейн-Вестфалия. Официальным лозунгом десятой выставки выбрано «Разнообразие побеждает». А страной-партнером gamecom 2018 впервые стала Испания, и гости выставки смогут познакомиться с состоянием её игровой индустрии. В прошлом году в центре внимания, напомним, была Канада.
О своём участии в выставке уже заявил ряд крупнейших компаний, обещан ряд мировых анонсов. На gamescom 2018 свои новые и заслуженные проекты привезут:
Valve;
Bethesda;
CD Projekt RED;
Ubisoft;
Sony;
Square Enix;
Electronic Arts;
Epic Games;
Konami;
Microsoft;
11 bit;
THQ Nordic;
Deep Silver;
Bandai Namco;
Kalypso Media;
Wargaming;
Warner Bros.
Ключевым докладчиком gamescom станет Кори Барлог, он расскажет о том, как проходила разработка God of War.
Выставка gamescom 2018 пройдёт в Кёльне с 22 по 25 августа. Мы будем следить за событиями, в том числе изнутри, и самое интересное рассказывать в новостях и предварительных обзорах.
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