Что нас ждёт на gamescom 2018?

В этом году игровая выставка gamescom откроется в десятый, юбилейный раз. И организаторы ожидают, что она побьёт прошлогодние рекорды. Уже сейчас продано билетов на 20% больше, чем в прошлом году. Участие в выставке подтвердили компании из более чем 50 стран. Павильоны и стенды gamescom 2018 займут более 200 тысяч квадратных метров. Президент Koelnmesse GmbH ожидает, что общее количество участников в этом году превысит тысячу.

В прошлом году gamescom открывала Ангела Меркель , премьер-министр Германии. В этот раз эту честь доверят Дороти Бэр, министру по цифровым технологиям, и Армину Лашше, премьер-министру региона Северный Рейн-Вестфалия. Официальным лозунгом десятой выставки выбрано «Разнообразие побеждает». А страной-партнером gamecom 2018 впервые стала Испания, и гости выставки смогут познакомиться с состоянием её игровой индустрии. В прошлом году в центре внимания, напомним, была Канада.

О своём участии в выставке уже заявил ряд крупнейших компаний, обещан ряд мировых анонсов. На gamescom 2018 свои новые и заслуженные проекты привезут:

Valve;

Bethesda;

CD Projekt RED;

Ubisoft;

Sony;

Square Enix;

Electronic Arts;

Epic Games;

Konami;

11 bit;

THQ Nordic;

Deep Silver;

Bandai Namco;

Kalypso Media;

Wargaming;

Warner Bros.

Ключевым докладчиком gamescom станет Кори Барлог, он расскажет о том, как проходила разработка God of War.

Выставка gamescom 2018 пройдёт в Кёльне с 22 по 25 августа. Мы будем следить за событиями, в том числе изнутри, и самое интересное рассказывать в новостях и предварительных обзорах.