В музее на Ленинградском проспекте покажут спектакль «Мой папа — птиц»

Премьеру спектакля «Мой папа — птиц» представят в Музее русского импрессионизма на Ленинградском проспекте. Перед зрителями выступят актеры «Невзрослого театра».

— Это волшебная история про мудрую и серьезную девочку Лиззи и ее «летящего» во всех смыслах папу, — поделилась куратор просветительского отдела музея Елена Шарова . — Создатели «Невзрослого театра» Антон Федоров Наталья Рычкова так полюбили эту замечательную историю, что захотели рассказать ее своим зрителям — так и появился этот спектакль.

Работа основана на повести британского писателя Дэвида Алмонда , мастера магического реализма и обладателя самой престижной премии в области детской литературы — Премии имени Андерсена, которую сравнивают со «взрослой» Нобелевкой. Перевод книги подготовлен Ольгой Варшавер.

Спектакль покажут 21 июля, начало в 17.00. Напомним, что музей расположен по адресу Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11. (мю)