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В музее на Ленинградском проспекте покажут спектакль «Мой папа — птиц»
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В музее на Ленинградском проспекте покажут спектакль «Мой папа — птиц» 

Управа района Савеловский города Москвы 20 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Премьеру спектакля «Мой папа — птиц» представят в Музее русского импрессионизма на Ленинградском проспекте. Перед зрителями выступят актеры «Невзрослого театра».
— Это волшебная история про мудрую и серьезную девочку Лиззи и ее «летящего» во всех смыслах папу, — поделилась куратор просветительского отдела музея Елена Шарова. — Создатели «Невзрослого театра» Антон Федоров и Наталья Рычкова так полюбили эту замечательную историю, что захотели рассказать ее своим зрителям — так и появился этот спектакль.
Работа основана на повести британского писателя Дэвида Алмонда, мастера магического реализма и обладателя самой престижной премии в области детской литературы — Премии имени Андерсена, которую сравнивают со «взрослой» Нобелевкой. Перевод книги подготовлен Ольгой Варшавер.
Спектакль покажут 21 июля, начало в 17.00. Напомним, что музей расположен по адресу Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11. (мю)
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