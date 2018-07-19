Юные художники нарисовали свои семьи на мастер-классе в Ховрине

В среду, 18 июля, в Доме творчества «Ховрино», расположенном на улице Зеленоградской, прошел мастер-класс по рисованию «Моя семья», в котором приняли участие юные жители района. Об этом сообщили в пресс-службе ДТ.

— На мастер-классе по рисованию юные художники изобразили своих любимых мам и пап, бабушек и дедушек. Получившиеся рисунки стали отличным подарком родным, — уточнили в Доме творчества.

Напомним, Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. О предстоящих мероприятиях будет сообщаться на сайте газеты «Наше Ховрино». (ис)