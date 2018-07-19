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Орловские юнармейцы почтили память первого командира эскадрильи «Нормандия — Неман»
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Орловские юнармейцы почтили память первого командира эскадрильи «Нормандия — Неман» 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Школьники возложили цветы к мемориалу французского летчика Жан-Луи Тюляна в деревне Каменка, где в 1943 году был сбит его самолет.
Орловские юнармейцы почтили память Жан-Луи Тюляна, командующего эскадрильей «Нормандия — Неман» во время Великой Отечественной войны. Школьники возложили цветы к мемориалу французского летчика в деревне Каменка, где в 1943 году был сбит его самолет.
Центр детского технического творчества, туризма и экскурсий Орловской области принял активное участие в создании выставки «Нормандия — Неман» — 75», которая была открыта в московском Музее Победы в 2017 году. Пять экспонатов из орловского центра можно увидеть на выставке, которая работает в Музее Победы до 31 июля. Самые известные — бюст Жан-Луи Тюляна и стойка шасси самолета, на котором он летал во время войны. Также посетители смогут увидеть награды, форму, личные вещи и множество фотографий, запечатлевших историю «Нормандии — Неман».
Жан-Луи Тюлян родился в 1912 году во французском городе Нанси. Любовь к самолетам передалась ему по наследству — отец и оба дяди служили в авиации во время Первой мировой войны. Жан-Луи окончил летную школу «Сен-Сир», обучался авиации в Версале, несколько лет работал инструктором в авиашколе в Салон-де-Прованс.
В СССР Тюлян отправился зимой 1942 года, а в феврале 1943 года он стал командиром интернациональной эскадрильи «Нормандия — Неман», которая создавалась в Советском Союзе. В свой последний вылет Жан-Луи Тюлян отправился на рассвете 17 июля. «Нормандцы» обнаружили в Орловской области группу вражеских истребителей. Завязался бой, в котором самолет Тюляна подбили.
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