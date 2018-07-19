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На Лермонтовском проспекте научат рисовать
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На Лермонтовском проспекте научат рисовать 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В субботу, 21 июля, в 16.00 культурный центр «Лидер» приглашает москвичей на второй «Московский пленэр», который в этом году будет посвящен теме «Город будущего».
Под руководством члена Союза художников Вячеслава Ефимова участники занятия смогут освоить разные техники рисования и стать частью масштабной акции, которая призвана развить любовь к творчеству, самовыражению и вдохновению.
Акция пройдет по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корп. 2 («Ветеранский дворик»). Принять участие могут все желающие. (ис)
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