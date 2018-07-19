На Лермонтовском проспекте научат рисовать

В субботу, 21 июля, в 16.00 культурный центр «Лидер» приглашает москвичей на второй «Московский пленэр», который в этом году будет посвящен теме «Город будущего».

Под руководством члена Союза художников Вячеслава Ефимова участники занятия смогут освоить разные техники рисования и стать частью масштабной акции, которая призвана развить любовь к творчеству, самовыражению и вдохновению.

Акция пройдет по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корп. 2 («Ветеранский дворик»). Принять участие могут все желающие. (ис)