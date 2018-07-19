Деньги из музеев текут рекой

Ежегодно музеи публикуют информацию о своей финансовой деятельности, в частности, о том, на что они тратят средства. News.ru изучил годовые отчётности десяти самых посещаемых музеев Москвы и Санкт-Петербурга за 2017 год. Оказалось, что только один музей смог бы обеспечить себя в случае прекращения государственного финансирования.

Музей — для всех и каждого

Не так давно Министерство культуры опубликовало отчётность за период с 2012 по 2017 год. В документе говорится, что за пять лет посещаемость музеев выросла на 39%, это более 35 млн людей. А доходы федеральных музеев от предоставления платных услуг возросли на 123%: с 4,8 млрд до 10,7 млрд рублей.

Цифры впечатляют, но государство всё так же спонсирует музеи, выделяя из года в год миллионы бюджетных средств. При этом учреждения культуры тоже зарабатывают, продавая билеты и сувенирную продукцию. Но, как следует из их финансовой отчётности, без госдотаций музеи не смогли бы перекрыть даже половину своих расходов. Это касается всех музеев из нашей выборки, кроме одного. Исторический музей стал исключением. При заработке в 1 273 млн рублей, в прошлом году в учреждении потратили 1 244 млн рублей.

News.ru/Сергей Булкин

Размер государственных субсидий от 2 до 17 раз превышает коммерческую прибыль музеев. Самой большой статьёй расходов в работе учреждений культуры является зарплата сотрудников. В Эрмитаже на оплату труда тратят больше остальных музеев: свыше 2 млрд рублей. Но нельзя сказать, что другие учреждения культуры ущемляют своих работников. Например, в Русском музее на зарплату уходит 919 млн рублей, а в Историческом — 672 млн рублей.

Много расходуют музеи и на работы по сохранению экспонатов, телефонную связь, транспорт, коммунальные и другие услуги. Больше всего денег за «коммуналку» платят Эрмитаж и Третьяковская галерея — 175 и 160 млн рублей соответственно. У других музеев на это уходит от 10 до 35 млн рублей.

News.ru подготовил инфографику, которая наглядно показывает, как много денег музеи получают от государства, какой доход имеют от коммерческой деятельности и сколько расходуют.

Самую крупную субсидию получает Эрмитаж — более 5 млрд рублей. Для сравнения, наименьшая госдотация у Мультимедиа Арт Музея, она составляет 286 млн рублей.

Куда уходят деньги

Как правило, основные расходы музеев связаны с организацией выставок. Одно проведение подобного мероприятия может обойтись как в несколько сотен тысяч, так и в несколько миллионов рублей. Например, в ГМИИ им. Пушкина на проведение выставки «Шедевры и гравюры эпохи Эдо» потратили 52 млн, а на «Анатомию кубизма» — 2 млн рублей. Для сравнения, в Историческом музее на организацию экспозиции « Николай II . Семья и престол» выделили 8 млн рублей, а выставка «Москва в фотографиях 1860−1900-х годов» обошлась Русскому музею в 465 тысяч.

Отдельной статьёй расходов в организации выставок является печать каталогов к ним. В среднем на это уходит около 500 тыс., но бывают исключения. Так, на изготовление альбома «Василий Верещагин» Третьяковка потратила 2 млн рублей. За рекламу этой же выставки учреждение заплатило более 1 млн рублей.

Также не стоит забывать о реставрации. К примеру, поставка реставрационных материалов обошлась Русскому музею в 1 млн рублей, а Эрмитаж заплатил 600 тыс. за изготовление и поставку специальных подъёмных механизмов для реставраторов.

Периодически музеям приходится тратиться на такие специализированные работы, как обслуживание музейных коллекций. В эту услугу входят работы по консервации и обеспыливанию экспонатов. За это Третьяковская галерея недавно заплатила 7 млн рублей.