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В Ишиме открылась уличная выставка, посвященная царской семье
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В Ишиме открылась уличная выставка, посвященная царской семье 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
На улице Деповская в залинейной части Ишима открылась выставка, посвященная семье Романовых. На ней представлены исторические фотографии с открытия станции в городе, царской семьи и вид Алексеевского поселка.
Выставка приурочена к 100-летию со дня расстрела царской семьи. Место расположения экспозиции выбрано не случайно: в 1913 году открытие станции Ишим проходило в день 300-летия Дома Романовых. А спустя пять лет, в 1918 году, через станцию Ишим прошел царский поезд в сторону Омска. Буквально через сутки поезд развернули. Состав вновь через Ишим пошел на Екатеринбург.
На выставке представлены исторические фотографии с открытия станции в городе, царской семьи и вид Алексеевского поселка.
Фото Геннадия Крамора.
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