В Ишиме открылась уличная выставка, посвященная царской семье

На улице Деповская в залинейной части Ишима открылась выставка, посвященная семье Романовых. На ней представлены исторические фотографии с открытия станции в городе, царской семьи и вид Алексеевского поселка.

Выставка приурочена к 100-летию со дня расстрела царской семьи. Место расположения экспозиции выбрано не случайно: в 1913 году открытие станции Ишим проходило в день 300-летия Дома Романовых. А спустя пять лет, в 1918 году, через станцию Ишим прошел царский поезд в сторону Омска. Буквально через сутки поезд развернули. Состав вновь через Ишим пошел на Екатеринбург.

На выставке представлены исторические фотографии с открытия станции в городе, царской семьи и вид Алексеевского поселка.

Фото Геннадия Крамора.