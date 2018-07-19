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В столице пройдет благотворительная выставка икон, написанных инвалидами
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В столице пройдет благотворительная выставка икон, написанных инвалидами 

Каховка 51 минуту назад
Фото: Каховка
27 и 28 июля в Москве состоится благотворительная выставка икон, написанных людьми с ограниченными возможностями. Все они бесплатно обучаются в иконописной мастерской «Журавли».
Иконы можно будет не только посмотреть, но и приобрести. Авторы ответят на вопросы посетителей выставки и расскажут о процессе их написания. Самые заинтересованные гости смогут попробовать себя в написании икон.
Выставку организует фонд «Мои друзья». Все средства, которые удастся собрать на благотворительной выставке, пойдут на реабилитацию авторов работ, а также на учебные материалы для учащихся программы.
Благотворительная выставка пройдет по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 10, стр. 2, 1 этаж, Арт-пространство «квАРТира10» | НТО. С 13:00 до 20:00. Вход на выставку свободный.
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