В столице пройдет благотворительная выставка икон, написанных инвалидами

27 и 28 июля в Москве состоится благотворительная выставка икон, написанных людьми с ограниченными возможностями. Все они бесплатно обучаются в иконописной мастерской «Журавли».

Иконы можно будет не только посмотреть, но и приобрести. Авторы ответят на вопросы посетителей выставки и расскажут о процессе их написания. Самые заинтересованные гости смогут попробовать себя в написании икон.

Выставку организует фонд «Мои друзья». Все средства, которые удастся собрать на благотворительной выставке, пойдут на реабилитацию авторов работ, а также на учебные материалы для учащихся программы.

Благотворительная выставка пройдет по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 10, стр. 2, 1 этаж, Арт-пространство «квАРТира10» | НТО. С 13:00 до 20:00. Вход на выставку свободный.