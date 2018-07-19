В Петергофе открылась выставка предметов морского быта с перевозившего контрабанду корабля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. / ТАСС /. Государственный музей-заповедник «Петергоф» совместно с Русским географическим обществом (РГО) открыл в Ораниенбауме под Санкт-Петербургом выставку предметов, поднятых с затонувшего в Финском заливе корабля петровской эпохи «Архангел Рафаил», передает корреспондент ТАСС. Исследователи корабля установили, что на нем в начале XVIII века перевозили контрабандный груз.

Подводные археологи изучают корабль, лежащий на дне Финского залива, с 2014 года. «Корабль раскопан примерно на треть. Основная сложность исследований состоит в четкости и аккуратности работы — чтобы не повредить саму конструкцию и артефакты, которые там могут быть еще скрыты», — сказал журналистам перед открытием выставки исполнительный директор Центра подводных исследований РГО, водолаз-исследователь Сергей Фокин

Он отметил, что на выставке основной акцент сделан на быте моряков петровских времен. В витринах показана металлическая посуда, керамика, бутылки, бочка, шерстяное одеяло, льняное полотенце и другие предметы, которыми пользовались моряки. Со дна удалось поднять предметы одежды — шляпу, чулки, башмаки и рукавицы, которые хорошо сохранились в воде. Одним из самых интересных предметов выставки директор музея-заповедника Елена Кальницкая назвала шерстяной кафтан, принадлежавший одному из членов экипажа «Архангела Рафаила», — на нем сохранились все 94 декоративные пуговицы.

Тайны на морском дне Выставка также рассказывает о правилах морской торговли, которые не всегда соответствовали государственным законам. В сопроводительных материалах говорится о том, что в XVIII веке территория современного Ораниенбаума служила местом, где на направлявшиеся из Петербурга корабли грузили контрабанду под видом песка и камней, необходимых в качестве балласта.

Историки, изучив документы и предметы, найденные на судне, подтвердили, что это именно «Архангел Рафаил», затонувший в 1724 году. Найденные вещи не совпадали с официальной описью груза, что позволило сделать вывод о том, что на нем везли контрабанду. Это подтверждают сохранившиеся свидетельства о том, что часть груза была поднята по заказу владельца сразу после гибели судна.

По словам Фокина, сейчас сложно сказать, сколько еще артефактов можно обнаружить на затонувшем корабле, его исследования продолжаются. О работе археологов рассказывает фильм, который демонстрируется в одном из залов выставки. Выставка размещена в отреставрированном павильоне «Серебряные кладовые» комплекса Большого (Меншиковского) дворца в Ораниенбауме. Это здание было построено в 1760 году и предназначались для хранения дворцовых парадных сервизов.