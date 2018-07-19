Выходные 20–22 июля: Московский урбанистический форум и Ahmad Tea Music Festival

Тем, кто желает провести уик-енд за пределами мегаполиса, можно отправиться в Зарайский кремль на художественную выставку о Смутном времени. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события предстоящих выходных в столице и в Подмосковье и узнала, куда сходить жителям Московского региона с 20 по 22 июля.

ПЯТНИЦА, 20 июля

Фестиваль Moscow Urban Forum 2018

Фестиваль Moscow Urban Forum, посвященный городской архитектуре и урбанистике, с 17 по 22 июля проходит в парке «Зарядье». В этом году темой фестиваля стала — «Связывая поколения». Как обычно, в деловой программе фестиваля принимают участия известные российские и зарубежные архитекторы, экономисты, ученые, политики и бизнесмены, которые будут говорить о будущем городской инфраструктуры. В рамках форума пройдут более 100 бесплатных мероприятий, среди которых кинопоказы, воркшопы и лекции. Бесплатно можно посетить серию беговых и пеших экскурсий, йогу на парящем мосту с Ольгой Маркес , научные дебаты, лекции Притцкеровского лауреата, выдающегося голландского архитектора Рема Колхаса , создателя теории креативного класса Ричарда Флориды , автора маленькой книги Хюгге Майка Викинга, бывшего руководителя General Motors Роберта «Боба» Лутца и блогера Ильи Варламова . На форуме обсудят развитие инфраструктуры кино и фэшн-индустрии в Москве, уличное искусство, транспорт будущего, архитектуру и визуальный код города, дизайн мышления и экономику знаний. Посетители фестиваля смогут попробовать уличную еду от лучших московских гастрономических стартапов, станцевать вальс на сцене амфитеатра, посетить масштабный концерт независимой экспериментальной музыки с участием виртуозного аккордеониста Mario Batkovic и премьерные кинопоказы от BeatFilm.

Где: Москва, филармония парка «Зарядье»

Цена: бесплатно

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Фестиваль искусств «Вдохновение»

Международный фестиваль искусств «Вдохновение» с 20 июля по 5 августа пройдет на ВДНХ. В этот раз темой фестиваля станет театр, за который отвечают арт-директор Роман Должанский и художественный руководитель Ингеборга Дапкунайте . В отличие от классических театральных постановок здесь можно будет увидеть необычные представления, среди которых физический театр, перфомансы, синтетический спектакль на границе балета и цирка, инсталляции и пр. Откроет фестиваль всемирно известная немецко-швейцарская группа Rimini Protokoll, которая представит театральный проект «Situation Rooms». Его героями стали 20 человек со всей планеты, которые не понаслышке знают, что такое война. Вместе с ними зрители погрузятся в тревожную атмосферу, отправившись в путешествие по лабиринту комнат и стран. В день рождения ВДНХ, 1 августа, французский театр Les Plasticiens Volants представит шоу «Космическая Одиссея», во время которого небо и земля заполнятся гигантскими фигурами. Рок-певица Кати Аврам вместе с артистом и режиссером Пьером Бертело будут «оживлять» в спектакле Waterlitz 19-метровую конструкцию — гиганта Omni, собранного из морских контейнеров.

Где: Москва, ВДНХ

Цена: бесплатно

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Выставка «Зарайск минувших столетий»

Выставка «Зарайск минувших столетий», посвященная 100-летию музея-заповедника «Зарайский кремль», с 18 июля проходит в подмосковном Зарайске. Впервые музей показывает серию рисунков известного российского художника-реконструктора Олега Федорова , создавшего специально для музея серию зарисовок жизни Зарайска эпохи Смутного времени. Посетители могут увидеть оригиналы этих рисунков с реконструированными образами жителей города XVII века, в частности, протопопа Никольского собора Дмитрия Леонтьева и зарайского воеводы — князя Дмитрия Михайловича Пожарского . Также в экспозиции представлены предметы быта, относящиеся к позднему Средневековью, екатерининскому и пореформенному периодам, а также документы, карты, фотографии жителей Зарайска XIX века и зарайских храмов, в том числе тех, которые не сохранились до наших дней.

Где: Московская область, Зарайск, «Зарайский кремль»

Цена: от 80 до 150 рублей

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СУББОТА, 21 июля

Stay Hungry и Ahmad Tea Music Festival

Главный фестиваль современной британской музыки в России Ahmad Tea Music Festival 21 июля пройдет в парке искусств «Музеон». В этом году он объединится со Stay Hungry, и станет не только музыкальным, но и гастрономическим. В лайн-апе — шотландская инди-рок группа Biffy Clyro, молодая альтернативная группа из Лондона Wolf Alice, ветеран инди-сцены Miles Kane, молодая инди-группа из Ливерпуля Circa Waves, арт-рок группа Sundara Karma, а также музыкант из Бедфорда Tom Grennan. На фестивале можно будет поваляться на траве, принять участие в гонке на тележках, напечатать манифест своей жизни на футболке, сделать укладку и макияж в лондонском стиле, а также повторить опыт Меган Маркл и выйти замуж за принца.

Где: Москва, парк искусств «Музеон»

Цена: 800 рублей

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Выставка «Душа московских улиц»

Москву 1960-х можно увидеть на выставке фотографий Владимира Степанова «Душа московских улиц», которая с 18 июля проходит в Центре фотографии имени братьев Люмьер. На выставке можно увидеть десятки фотографий Москвы в период с 1956–1964 годы. Степанов начинает снимать в 50-е годы прошлого века, когда советская фотожурналистика держалась за жесткие каноны постановочной фотографии, проходящей цензуру. Несмотря на это, его фотографии очень эмоциональны. Он любил Москву и много ходил по улицам и бульварам, заглядывал во дворики, чтобы запечатлеть реальную жизнь. Владимир Степанов — участник знаковой выставки «Наша молодость», которая состоялась в 1962 году в Парке Горького и стала главным событием среди отечественных фоторепортеров.

Где: Москва, Центр фотографии им. братьев Люмьер

Цена: от 250 до 500 рублей

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 июля

Фестиваль парков в Домодедове

Фестиваль парков 22 июля пройдет в лучшем подмосковном парке 2017 года — «Елочки» города Домодедово. На фестивале наградят победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» и презентуют лучшие проекты современного паркового строительства. В программе фестиваля — концерт, кинопоказы, мастер-классы и квесты. Проект «Парки Подмосковья» стартовал в 2013 году. За пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 до 92, из которых 20 парков культуры и отдыха созданы практически с нуля.

Где: Московская область, Домодедово, парк «Елочки»

Цена: бесплатно

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