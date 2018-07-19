Выходные 20–22 июля: Московский урбанистический форум и Ahmad Tea Music Festival 

Тем, кто желает провести уик-енд за пределами мегаполиса, можно отправиться в Зарайский кремль на художественную выставку о Смутном времени. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события предстоящих выходных в столице и в Подмосковье и узнала, куда сходить жителям Московского региона с 20 по 22 июля.
ПЯТНИЦА, 20 июля
Фестиваль Moscow Urban Forum 2018
Фестиваль Moscow Urban Forum, посвященный городской архитектуре и урбанистике, с 17 по 22 июля проходит в парке «Зарядье». В этом году темой фестиваля стала — «Связывая поколения». Как обычно, в деловой программе фестиваля принимают участия известные российские и зарубежные архитекторы, экономисты, ученые, политики и бизнесмены, которые будут говорить о будущем городской инфраструктуры. В рамках форума пройдут более 100 бесплатных мероприятий, среди которых кинопоказы, воркшопы и лекции. Бесплатно можно посетить серию беговых и пеших экскурсий, йогу на парящем мосту с Ольгой Маркес, научные дебаты, лекции Притцкеровского лауреата, выдающегося голландского архитектора Рема Колхаса, создателя теории креативного класса Ричарда Флориды, автора маленькой книги Хюгге Майка Викинга, бывшего руководителя General Motors Роберта «Боба» Лутца и блогера Ильи Варламова. На форуме обсудят развитие инфраструктуры кино и фэшн-индустрии в Москве, уличное искусство, транспорт будущего, архитектуру и визуальный код города, дизайн мышления и экономику знаний. Посетители фестиваля смогут попробовать уличную еду от лучших московских гастрономических стартапов, станцевать вальс на сцене амфитеатра, посетить масштабный концерт независимой экспериментальной музыки с участием виртуозного аккордеониста Mario Batkovic и премьерные кинопоказы от BeatFilm.
Где: Москва, филармония парка «Зарядье»
Цена: бесплатно
Фестиваль современного искусства «Форма» пройдет в Москве 21 июля>>
Фестиваль искусств «Вдохновение»
Международный фестиваль искусств «Вдохновение» с 20 июля по 5 августа пройдет на ВДНХ. В этот раз темой фестиваля станет театр, за который отвечают арт-директор Роман Должанский и художественный руководитель Ингеборга Дапкунайте. В отличие от классических театральных постановок здесь можно будет увидеть необычные представления, среди которых физический театр, перфомансы, синтетический спектакль на границе балета и цирка, инсталляции и пр. Откроет фестиваль всемирно известная немецко-швейцарская группа Rimini Protokoll, которая представит театральный проект «Situation Rooms». Его героями стали 20 человек со всей планеты, которые не понаслышке знают, что такое война. Вместе с ними зрители погрузятся в тревожную атмосферу, отправившись в путешествие по лабиринту комнат и стран. В день рождения ВДНХ, 1 августа, французский театр Les Plasticiens Volants представит шоу «Космическая Одиссея», во время которого небо и земля заполнятся гигантскими фигурами. Рок-певица Кати Аврам вместе с артистом и режиссером Пьером Бертело будут «оживлять» в спектакле Waterlitz 19-метровую конструкцию — гиганта Omni, собранного из морских контейнеров.
Где: Москва, ВДНХ
Цена: бесплатно
В парке «Елочки» Домодедова 19 августа проведут экологический фестиваль>>
Выставка «Зарайск минувших столетий»
Выставка «Зарайск минувших столетий», посвященная 100-летию музея-заповедника «Зарайский кремль», с 18 июля проходит в подмосковном Зарайске. Впервые музей показывает серию рисунков известного российского художника-реконструктора Олега Федорова, создавшего специально для музея серию зарисовок жизни Зарайска эпохи Смутного времени. Посетители могут увидеть оригиналы этих рисунков с реконструированными образами жителей города XVII века, в частности, протопопа Никольского собора Дмитрия Леонтьева и зарайского воеводы — князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Также в экспозиции представлены предметы быта, относящиеся к позднему Средневековью, екатерининскому и пореформенному периодам, а также документы, карты, фотографии жителей Зарайска XIX века и зарайских храмов, в том числе тех, которые не сохранились до наших дней.
Где: Московская область, Зарайск, «Зарайский кремль»
Цена: от 80 до 150 рублей
10 пляжей в Подмосковье, где можно купаться летом 2018>>
СУББОТА, 21 июля
Stay Hungry и Ahmad Tea Music Festival
Главный фестиваль современной британской музыки в России Ahmad Tea Music Festival 21 июля пройдет в парке искусств «Музеон». В этом году он объединится со Stay Hungry, и станет не только музыкальным, но и гастрономическим. В лайн-апе — шотландская инди-рок группа Biffy Clyro, молодая альтернативная группа из Лондона Wolf Alice, ветеран инди-сцены Miles Kane, молодая инди-группа из Ливерпуля Circa Waves, арт-рок группа Sundara Karma, а также музыкант из Бедфорда Tom Grennan. На фестивале можно будет поваляться на траве, принять участие в гонке на тележках, напечатать манифест своей жизни на футболке, сделать укладку и макияж в лондонском стиле, а также повторить опыт Меган Маркл и выйти замуж за принца.
Где: Москва, парк искусств «Музеон»
Цена: 800 рублей
Главные опен‑эйры лета 2018: «Усадьба Jazz», Bosco Fresh Fest в Сколково и «Нашествие»>>
Выставка «Душа московских улиц»
Москву 1960-х можно увидеть на выставке фотографий Владимира Степанова «Душа московских улиц», которая с 18 июля проходит в Центре фотографии имени братьев Люмьер. На выставке можно увидеть десятки фотографий Москвы в период с 1956–1964 годы. Степанов начинает снимать в 50-е годы прошлого века, когда советская фотожурналистика держалась за жесткие каноны постановочной фотографии, проходящей цензуру. Несмотря на это, его фотографии очень эмоциональны. Он любил Москву и много ходил по улицам и бульварам, заглядывал во дворики, чтобы запечатлеть реальную жизнь. Владимир Степанов — участник знаковой выставки «Наша молодость», которая состоялась в 1962 году в Парке Горького и стала главным событием среди отечественных фоторепортеров.
Где: Москва, Центр фотографии им. братьев Люмьер
Цена: от 250 до 500 рублей
Где работают лодочные станции в Подмосковье>>
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 июля
Фестиваль парков в Домодедове
Фестиваль парков 22 июля пройдет в лучшем подмосковном парке 2017 года — «Елочки» города Домодедово. На фестивале наградят победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» и презентуют лучшие проекты современного паркового строительства. В программе фестиваля — концерт, кинопоказы, мастер-классы и квесты. Проект «Парки Подмосковья» стартовал в 2013 году. За пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 до 92, из которых 20 парков культуры и отдыха созданы практически с нуля.
Где: Московская область, Домодедово, парк «Елочки»
Цена: бесплатно
Как пользоваться прокатами электросамокатов в Москве>>
Фильмы о Москве
Фильмы о современной Москве, претендующие на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве», с 17 по 24 июля можно увидеть в сети кинотеатров «Москино». В шорт-листе 10 фильмов, среди которых «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Притяжение» Федора Бондарчука, «Большой» Валерия Тодоровского, «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян, «Призрак» Александра Войтинского, «Селфи» Николая Хомерики, «Чистое искусство» Рената Давлетьярова и многие другие. Более подробно ознакомиться с расписанием можно на сайте.
Киногид июля 2018: «Пылающий» и еще 12 премьер месяца>>