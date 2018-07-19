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«НИИ „Полюс“ им. М. Ф. Стельмаха» представил установку водоподготовки на выставке в Екатеринбурге
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«НИИ „Полюс“ им. М. Ф. Стельмаха» представил установку водоподготовки на выставке в Екатеринбурге 

Коньково 43 минуты назад
Фото: Коньково
АО «НИИ „Полюс“ им. М. Ф. Стельмаха» поучаствовал в 9-я международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая в этом месяце прошла в Екатеринбурге. АО «НИИ „Полюс“ им. М. Ф. Стельмаха» представил в рамках коллективного стенда Холдинга «Швабе» установку водоподготовки МО-160У.
Сегодня НИИ «Полюс» производит широкую линейку систем водоподготовки, начиная от небольших установок, предназначенных для индивидуальных жилых домов, заканчивая высокопроизводительными установками контейнерного типа для снабжения водой промышленных объектов и населенных пунктов.
«Система очищает воду от взвесей, коллоидов, соединений железа, марганца, меди, серы, фосфора, органических веществ (включая нефтепродукты) и от растворенных солей, включая соли жесткости. Она также обеззараживает жидкость от бактерий и вирусов, осуществляет дезактивацию от радиоактивных веществ», — сообщается на сайте института. Посетители стенда могли увидеть, как установка очищает воду прямо на выставке.
Также на выставке был подписан меморандум о создании консорциума с правительством Курганской области. Объединение «Цифровой водоканал» займется развитием цифровых и перспективных технологий водоподготовки.
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