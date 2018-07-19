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Московский клуб «Природа и творчество» покажет свои работы в Черемушках
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Московский клуб «Природа и творчество» покажет свои работы в Черемушках 

Управа района Черемушки 31 минуту назад
Фото: Управа района Черемушки
Сегодня в выставочном зале центра культуры и «Меридиан» открылась экспозиция московского городского клуба «Природа и творчество». Познакомиться с работами мастеров можно будет до 2 сентября.
«Стоит отметить, что мастера ни в коем случае не наносят ущерба природе, а наоборот, стремятся подарить новое рождение «отжившему свой век» материалу, сохранить его естественные краски и причудливую пластику. Неказистая ветка, кора, обломок дерева или нарост на нем, помноженные на фантазию автора — вот слагаемые содружества природы и художника», — передают организаторы.
Часы работы выставочного зала: будни — с 11.00 до 19:00; выходные и праздники — с 12:00 до 19:00. Вход: свободный.
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