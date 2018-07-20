Рядом с петербургским Манежем выросла «Капелла из покрышек» 

Арт-объект получил название «Recycle chapel». Создателями композиции являются петербургский коллектив «АрхАтака» и московский художник Сергей Катран. Работа была проведена в рамках спецпроекта «Артификация.Recycle», который является частью российского фестиваля музыки и искусства «Gamma».
Инсталляция представляет собой капеллу, по углам которой расположены четыре столбца в форме звуковой волны. «Башни» в объекте являются символами вращения автомобильных покрышек на основе осциллограммы звука.
Композиция должна привлечь внимание петербуржцев к проблемам экологии и переработке мусора.
После Манежа конструкция переедет на основное место проведения фестиваля — Пивоваренный завод имени Степана Разина.