Рядом с петербургским Манежем выросла «Капелла из покрышек»

Арт-объект получил название «Recycle chapel». Создателями композиции являются петербургский коллектив «АрхАтака» и московский художник Сергей Катран. Работа была проведена в рамках спецпроекта «Артификация.Recycle», который является частью российского фестиваля музыки и искусства «Gamma».

Инсталляция представляет собой капеллу, по углам которой расположены четыре столбца в форме звуковой волны. «Башни» в объекте являются символами вращения автомобильных покрышек на основе осциллограммы звука.

Композиция должна привлечь внимание петербуржцев к проблемам экологии и переработке мусора.

После Манежа конструкция переедет на основное место проведения фестиваля — Пивоваренный завод имени Степана Разина.