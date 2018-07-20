Организатор «Формы» — о смысле фестиваля, интересе к андеграунду и возврате в 1980-е

Седьмой по счету фестиваль современного искусства «Форма» откроется в Москве 21 июля. Перформансы, театры, выставки, концерты живой и электронной музыки пройдут на территории «Трехгорной мануфактуры» — в непосредственной близости от мест, где в 1990-х задавали тон тусовочной жизни клубы «Пилот» и «Сохо».

Накануне события обозреватель портала Москва 24 Алексей Певчев побеседовал с организатором фестиваля и основателем агентства «Форма» Юрием Кассиным.

Ваш фестиваль, пожалуй, один из самых необычных опен-эйров, которые проводятся не только в Москве, но и во всей стране. Как был придуман столь нестандартный формат?

Есть такая концепция у Вагнера — синтез искусств. Он сказал, что искусство не существует по-настоящему, пока все его виды не соберутся в одном месте. Мы придерживаемся этого мнения и считаем, что все искусство — искусство (и музыка, и театр, и contemporary art). Для нас нет ограничений в жанрах и форматах. В первые годы у нас были только музыкальные сцены, арт и перформансы. В прошлом году, например, мы стали больше работать с театром и сейчас значительно расширили театральную программу. Из года в год фестиваль посещают все больше и больше людей, он становится более популярным.

Отталкивались ли вы в фестивальной концепции от каких-нибудь западных аналогов, и кто из отечественных структур оказывает вам поддержку?

Аналогов нашему фестивалю, насколько мы знаем, пока нет. Но есть такие, которые нам нравятся. Музыкальных фестивалей, где искусство представлено интегрально, очень мало. Burning Man — отличный фестиваль, который проходит в центре пустыни в Неваде. В нашем лайн-апе электронной сцены много артистов из канадского MUTEK, польского Unsound Festival и Berlin Atonal. Если мы говорим о перформативном искусстве, то мы бы ориентировались на Performa в Нью-Йорке. Среди театральных — прежде всего, Авиньонский и Эдинбургский фестивали. Мы, конечно же, следим и за фестивалями contemporary dance и так далее. Это все лучшие фестивали, которые сразу же приходят в голову, на них мы ориентируемся и считаем их самыми прокаченными в мире.

У нас большое количество партнеров. Министерство культуры Эстонии нас поддерживает, они привезли Renate Keerd — это суперизвестный физикл-театр. Фестиваль с такой независимой программой по большому счету очень сильно зависит от партнеров, и с их поддержкой мы можем делать действительно по-настоящему интересный, классный фестиваль. То, во что мы верим, — то и показываем.

Вначале это была заброшенная военная база, сейчас вы перенесли действие на «Трехгорную мануфактуру». Что вас привлекает в столь необычных пространствах?

Изначально мы действительно планировали провести фестиваль на территории бывшей военной базы. Но место в итоге мы сменили — сильно расширилась программа, и пространства нам уже не хватало. За три с небольшим недели до фестиваля мы смогли быстро сменить площадку.

Почему мы выбираем необычные площадки? Нам нравятся заводские пространства, они выглядят очень современно в разрезе contemporary art. Все в итоге достаточно дико, и мы за такую дикую подачу. Мне нравится понятие raw-места, его можно по-разному трактовать. Наша команда всегда ищет что-то неожиданное, чтобы это был какой-то лес, парк или какой-то заброшенный либо интересный с точки зрения архитектуры завод. Неожиданные локации, где и нам самим нравится находиться, и где, как нам кажется, нашему посетителю было бы комфортно. И, конечно, мы всегда ищем площадки, расположенные не очень далеко от центра Москвы. Каждый год у нас новые локации, мы показываем нашему посетителю все время что-то разное, что-то новое. И нам самим это нравится, что у нас каждый год все по-новому. При работе с площадкой, мы всегда работаем с местом. Это всегда такой site-specific, когда и перформанс, и театральную, и музыкальную программы мы максимально интегрируем под локацию, чтобы создавать единое пространство для высказывания. Мы не боремся с пространством, оно играет нам на руку.

В программе нет ярко выраженных массовых хедлайнеров, которых продюсеры часто приглашают для максимального сбора публики. На кого вы ориентируетесь, формируя фестивальный лайн-ап?

Мы ориентируемся только на вкусы наших кураторов, которым в полной мере доверяем. Гитарная сцена — это Петр Чинават, электронная — Денис Смагин , театральная — Алексей Киселев , за арт отвечает Алиса Булчак. Все они известны в своем направлении и понимают, что именно в этом году важно показать на фестивале, какие интересные проекты появились и на что стоит обратить внимание.

"Форма" — это не просто большое мероприятие, это сообщество профессионалов из разных индустрий, которые объединены идеей создания такого синтеза искусств на площадке. Я бы не сказал, что группа Acid Mothers Temple, хедлайнеры этого года — не массовые. У них огромное количество поклонников, а группа сама по себе легендарная. Все наши участники имеют свою большую аудиторию.

Наше искусство, которое мы показываем, не принадлежит к массовой культуре, это не Джастин Тимберлейк . К каким-то суперандеграундным историям, про которые никто не знает, я бы тоже наш фестиваль не отнес, потому что в этом году мы очень близки к солд-ауту.

Объединяя музыку, театр и арт в некую общую программу, вы будто хотите вернуть публику в 1980-е годы, когда премьера «Ассы» и концерты многих подпольных рок-команд плотно пересекались с перформансами андеграундных художников и являли собой праздник особого типа.

Конечно же 1980-е, 1970-е, 1960-е годы оказывают на нас большое влияние и вдохновляют нас, но поиск духовности в разрезе культуры, конечно, вечен. У нас есть несколько групп и перформеров, которые появились и прославились в конце 1980-х — начале 1990-х, например, Пахом, Олег Кулик и «Вежливый отказ», Константин Звездочетов . Называется это волна, если не говорить про «Вежливый отказ», «Московский акционизм». Нас с этим периодом, конечно, многое связывает, мы являемся продолжателями той культуры и делаем фестиваль, можно сказать, вдохновляясь всем этим.

На самом деле, я думаю, что Олег Кулик, Сергей Пахомов и «Вежливый отказ», которые будут на «Форме» в этом году, сейчас, наверное, на пике своей славы, а тогда, в 1980-е они только начинали. Сейчас они легенды, а тогда про них знал только узкий круг, как говорят в анекдоте, «тонкая прослойка интеллигенции». Мы держим планку, которую они задали.

Вы знаете, контркультура имеет очень глубокие корни, глубину ее истории, на самом деле, практически невозможно проследить. Одни из самых ярких представителей контркультуры — это первые христиане, которых убивали, ненавидели, гонения за ними были сотни лет, их сжигали на кострах и в гладиаторских боях съедали львы. Я считаю, что это — одна из первых контркультур. В принципе, задача контркультуры — это поиск духовности, и задача контркультурного фестиваля, которым мы себя мним, — как раз найти вот эти пути, новые какие-то скрижали для развития социума, для развития искусства. Это попытки поиска новых идей или утверждений.

Задачи продюсеров музыкальных фестивалей ясны. Кто-то хочет показать новые силы, кто-то — заработать на раскрученных именах, кто-то удачно это совмещает. Что главное в случае с «Формой»?

Нам важнее всего показать некий контекст, в котором мы существуем — наши кураторы и наша команда. Можно сказать, что мы боремся с безумным капитализмом и пытаемся создавать и показывать новое искусство, которое считаем важным. На самом деле, в России, как нигде, люди действительно ценят экспериментальное искусство, музыку, театр, и есть очень много поклонников такого искусства. Я думаю, Россия до сих пор является продолжателем лучших традиций интеллектуалов, которые всегда получают удовольствие от такого искусства. И эта тонкая прослойка — не такая уж и тонкая, оказывается. Главное, что людям нравится честность, которую мы исповедуем. «Искусство — в массы», — как говорили русские авангардисты. Мы — об этом тоже. С одной стороны, то, что мы делаем, нравится интеллектуалам, с другой стороны — массам. И мы стараемся актуализировать для масс то, что мы показываем, и у нас это неплохо получается.

Кто-то, ознакомившись с очень неформальной программой, назовет ее «максимально экспериментальной», кто-то назовет ваше мероприятие «фестивалем-фриком». А как бы вы сформулировали общую идею «Формы»?

Синтез искусств — это основная идея. Каждое искусство само по себе не показывает всей силы искусства, а его смешение дает возможность людям почувствовать эту мощь, как-то так. Ну и цель — показать живой художественный процесс и протест против бездуховности общества потребления.

Наша задача — поиск осознанности. Это для людей, которым интересно не только «Бэтмен 10″ посмотреть, но и „Лето“ Кирилла Серебренникова . Это первый принцип контркультуры, второй — это поиск новых социальных функций, новых способов для социального изменения. Мы помогаем людям найти себя, нам так кажется. Понять, как вообще работают креативные индустрии, показать, насколько это важно. Третье — это интегральный способ восприятия искусства. К тому же все искусство — это одна объединенная интегральная субстанция, это очень важно. Еще очень важно, чтобы люди поняли, что культура лежит в основе любого народа, личности. Сейчас столько разговоров, все ищут вот этот момент самоопределения, а он, конечно, лежит в основе культуры.

Вот, что говорил Константин Леонтьев : „Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки“. У нас на фестивале даже бывает такое, что люди подходят и говорят: „У вас действительно „тру“ фестиваль, вы действительно показываете то, что вам нравится“. Люди чувствуют: честны ли организаторы или они хотели показать продукт, который всем нравится, но не им. У нас такого нет. Мы верим в то, что делаем.

В фестивальной программе заявлено немало очень интересных имен, в разной степени интересных массовой публике. Хотелось бы остановиться на трех. Что покажет один из представителей знаменитой арт-группы „Мухоморы“ Константин Звездочетов, чем порадуют акционист-провокатор Олег Кулик и автор самого большого в мире мурала Саша Most, и чего ожидать от „театралов“ AXE и „Театр „Организмы“?

Владимир Антипов, Звездочетов сделает лекцию-перформанс, Олег Кулик будет рисовать телами своих поклонников на холстах, а потом эти холсты будет продавать на аукционе (он вдохновился перформансами французских художников 1960-х годов). Миша Most сделает большой мурал. АХЕ покажет перформанс „Полихром“ — это премьера в Москве и один из самых больших райдеров на нашем фестивале. Я думаю, что это будет „вау“. „Театр „Организмы“ едут из Санкт-Петербурга с премьерой „Ноу Шоу“ — говорящее уже само по себе название. Знаю точно, что там — три микрофона, синтезатор, странные тексты, рэп, танцы, жесткая эстрада. Участвуют трое: Александр Бянкин Алексей Забегин . Предупреждают, что к этому бесполезно готовиться. Надо сказать, что театры, которых мы в этом году привозим на „Форму“, — „первый дивизион“ петербургского андеграунда. Их в Москве достаточно редко можно увидеть, обязательно приходите посмотреть. Мне, честно говоря, самому будет очень интересно.

В манифесте фестиваля сказано, что вам „важно показать живой художественный процесс“ и „предъявить зрителю то искусство, которое актуально сейчас и, возможно, станет классикой в будущем“. Возникает вопрос: „А судьи кто?“ В нашем случае — кто кураторы и какова цель их работы?

Конечно же, нам каждый год задают этот вопрос: „Кто судьи?“ Мы рассказываем про кураторов, я, конечно, тоже занимаюсь программой. Алиса Булчаг — куратор арт-программы, хозяйка Галереи „25 кадр“, Алексей Киселев — известный арт-критик, который работает в „Золотой маске“ в том числе, Денис Смагин — известный московский промоутер, много лет занимается электронной музыкой, Петр Чинават — хозяин магазина пластинок DiG и диджей, участник нескольких московских музыкальных проектов, наш бессменный куратор гитарной сцены.

Любой „вау-фестиваль“ — это вызов. И каждый год мы стараемся этот вызов сделать. Показать настолько экспериментальную программу, чтобы людям действительно было интересно прийти и увидеть это. Я бы сказал, что „Форма“ даже немножко предсказывает это будущее. Все наши кураторы, конечно, следят за своим направлением и выбирают то, что они действительно считают самым актуальным в современном искусстве, музыке и театре.

Все, что мы делаем, является результатом месяцев обсуждений, исследований, лабораторных экспериментов! Мы проводим большую исследовательскую работу, чтобы выйти на заключительный этап и показать совершенно новое, „нетиражное“ искусство. Наша задача — показать искусство без каких-либо жанровых и институциональных ограничений.