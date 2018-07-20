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Дягилев — ужасный и восхитительный
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Дягилев — ужасный и восхитительный 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Московское издательство «АСТ» выпустило книгу воспоминаний выдающегося деятеля хореографического искусства Сержа Лифаря «Дягилев. С Дягилевым».
Это искренний рассказ о личной и творческой дружбе двух Сергеев на фоне организованных Дягилевым «Русских сезонов» в Европе, которые принесли мировую славу русскому балету и открыли новые имена молодых творцов: композиторов (Николая Черепнина и Игоря Стравинского), художников (Александра Бенуа, Льва Бакста, супругов Гончаровой и Ларионова), хореографов (Михаила Фокина, Джорджа Баланчина), блистательных танцовщиков (Анны Павловой, Тамары Карсавиной, Вацлава Нижинского) и вернули миру забытый было романтический балет Адана «Жизель». Это увлекательное повествование о великом антрепренере Сергее Дягилеве, умевшем отыскивать и представлять миру таланты. Одним из таких самородков стал Серж Лифарь — премьер и балетмейстер труппы «Русский балет Дягилева».
Писать книгу воспоминаний о своем великом друге Лифарь начал сразу после смерти Дягилева «под непосредственным, живым и сильным впечатлением: зная, как исчезает память о великих людях». Он работал над ней всю жизнь, стремясь представить Дягилева художественным деятелем, «отдавшим всего себя с какой-то языческой страстностью искусству», и одновременно человеком непростой судьбы, противоречивого характера и буйных страстей.
В первой книге Лифаря, вышедшей в Париже в 1933 году тиражом 615 экземпляров, «образ Дягилева, по мнению самого автора, остался живым и… правдивым, но этот образ был слишком интимным: он был эскизом портрета (…) великого человека, создателя новой художественной культуры…» Через год Лифарь приступил к работе над монографией, в которой детально воссоздал всю жизнь Дягилева и его «дело, посвященное пропаганде русской живописи, русской музыки и русского танца в Западной Европе». Однако и новая книга не удовлетворила ее автора полностью, она получилась «несколько сухой, и в ней (…) скупой рассказ о деятельности Дягилева стал преобладать над рассказом о его жизни». Дягилев-деятель заслонил собой Дягилева-человека. Кроме того, в ней слишком схематично были представлены его многочисленные друзья из мира музыки, театра, живописи, балета, моды. Тогда Лифарь вернулся к своим первоначальным мемуарам. После значительной переработки они вошли в монографию в качестве второй книги под названием «С Дягилевым». Эту объединенную книгу о великом, ужасном и восхитительном Дягилеве, чьим именем названа центральная площадь Парижа, и представили читателям: книгу — слепок прекрасной эпохи.
СПРАВКА
Сергей Дягилев (1872— 1929) сделал для популяризации русского искусства в мире больше, чем кто бы то ни было. Организатор «Русских сезонов» в Париже известен фразой: «Произведение искусства важно не само по себе, а лишь как выражение личности творца».
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