Красноярские художники продолжают разрисовывать город граффити

Молодые художники создадут до конца лета в Красноярске почти тридцать новых арт-объектов.

Авторы пяти проектов по вертикальному оформлению стен уже работают на левобережной и правобережной набережных, улицах Дубровинского, Годенко и Забобонова.

Кроме этого, на проспекте Свободном, в районе остановки «Космос», уже появилось граффити на тему вселенной и зимних видов спорта. Помимо художественного оформления поверхностей, в городе появятся сразу 6 арт-объектов: три из них — в Дендросаду в микрорайоне «Покровский», остальные на площади Мира (около Культурно-исторического центра), на левобережной набережной и сквере Победителей.

Художники из Трудового отряда главы города тоже не остаются в стороне. Всего в городе сейчас 4 бригады художников, они работают в Октябрьском, Центральном, Ленинском и Свердловском районах города. Ребята украшают стены детских садов или школ, заборы или небольшие трансформаторные будки.

Кстати, с 15 по 17 августа Красноярск станет столицей международного фестиваля уличного искусства «Крась!». Художнии представят 12 арт-объектов, выполненных участниками и экспертами фестиваля в парке им. 1 Мая, и большой монументальный художественный арт-объект, который будет выполнен на фасаде одного из жилых домов нашего города. На картину высотой в 9 этажей художники Красноярска замахнулись впервые.