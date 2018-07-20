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Красноярские художники продолжают разрисовывать город граффити
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Красноярские художники продолжают разрисовывать город граффити 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Молодые художники создадут до конца лета в Красноярске почти тридцать новых арт-объектов.
Авторы пяти проектов по вертикальному оформлению стен уже работают на левобережной и правобережной набережных, улицах Дубровинского, Годенко и Забобонова.
Кроме этого, на проспекте Свободном, в районе остановки «Космос», уже появилось граффити на тему вселенной и зимних видов спорта. Помимо художественного оформления поверхностей, в городе появятся сразу 6 арт-объектов: три из них — в Дендросаду в микрорайоне «Покровский», остальные на площади Мира (около Культурно-исторического центра), на левобережной набережной и сквере Победителей.
Художники из Трудового отряда главы города тоже не остаются в стороне. Всего в городе сейчас 4 бригады художников, они работают в Октябрьском, Центральном, Ленинском и Свердловском районах города. Ребята украшают стены детских садов или школ, заборы или небольшие трансформаторные будки.
Кстати, с 15 по 17 августа Красноярск станет столицей международного фестиваля уличного искусства «Крась!». Художнии представят 12 арт-объектов, выполненных участниками и экспертами фестиваля в парке им. 1 Мая, и большой монументальный художественный арт-объект, который будет выполнен на фасаде одного из жилых домов нашего города. На картину высотой в 9 этажей художники Красноярска замахнулись впервые.
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