Архитектурная биеннале: почему нужно срочно купить билет в Венецию

В Венеции проходит очередная архитектурная биеннале. Выставка этого года — шестнадцатая по счету — длится с 26 мая по 25 ноября: еще есть время, чтобы ее посетить. А оно того стоит: будет интересно даже тем, кто не особо разбирается в архитектуре.

Выставка проходит в садах Биеннале, в районе Кастелло в восточной части города. Нужно купить билет — его стандартная цена 25 евро, но действуют скидки — например, для студентов билет стоит 15 евро. Полная информация есть на сайте биеннале.

Обратите внимание: павильоны открыты ежедневно с 10:00 до 18:00, но по понедельникам обычно не работают.

Тема этой биеннале — Freespace, то есть «свободное пространство». Кураторы предложили участникам делать акцент на пустоте, в которой, по их мнению, существуют сегодня человек и общество. И профи со всего мира решают эту задачу очень по-разному.

В этом году кураторами назначены соосновательницы ирландского архитектурного бюро Grafton Architects Шелли Макнамара и Ивонна Фаррелл. Они строили здания по всему миру — от Университета инженерии и технологии в Перу до Коммерческого университета в Милане.

Состав жюри определяет президент Венецианской биеннале Паоло Баратта совместно с кураторами. Жюри отсматривает павильоны всех участников и по результатам назначает награды. Призы — «Золотых львов» — вручают за лучший национальный павильон и особо отмечают одного или нескольких художников. В этом году среди его членов — основатель Barkow Leibinger и профессор Princeton University School of Architecture Фрэнк Бэркоу, соосновательница звездного бюро Pezo von Ellrichshausen София фон Элльрихсхаузен, глава департамента архитектуры в лондонской Королевской академии художеств Кейт Гудвин.

Выставка рассредоточена по нескольким зонам: начинается в центральном павильоне Giardini и продолжается в бывшем индустриальном пространстве Arsenale. А вокруг Центрального павильона расположены павильоны стран-участниц.

Чтобы посмотреть на проекты архитекторов из разных стран — вдохновляющие, завораживающие или просто странные, но оттого не менее интересные. А какие павильоны нужно посетить обязательно и почему — рассказываем.

Павильон Швейцарии в этом году получил «Золотого льва», главную награду биеннале. Основная проблема швейцарской архитектуры — в том, что люди обычно снимают, а не покупают жилье, и поэтому квартиры однотипны и обезличены. Так ли это на самом деле, разбираются архитекторы из Швейцарии — с помощью своей экспозиции.

Ватикан впервые принимает участие в биеннале — и по этому случаю архитекторы со всего мира построили 10 капелл и предлагают переосмыслить религиозные постройки и их роль в современной архитектуре. У всех капелл нестандартный дизайн — например, проект бразильского архитектора Карлы Хуасабы представляет собой 4 луча, которые образуют 2 креста.

Австралийские архитекторы развивают тему природы — они собрали 10 000 исчезающих видов растений и высадили их внутри павильона. Главный посыл: в погоне за славой и успехом нельзя забывать об окружающей среде.

А китайский павильон посвящен альтернативному будущему — в котором урбанизации не существует, а деревни и села активно развиваются с помощью современных технологий. Устойчивое развитие, защита окружающей среды — вот лейтмотив этой экспозиции.

Британский павильон оформляли минималисты Caruso St John — и они решили толковать тему биеннале буквально, оставив пространство внутри пустым. Зато на крыше построили настоящую площадь, откуда открываются потрясающие виды.

Здесь главной темой стала типовая жилая архитектура — и то, как ее развитие повлияло на общество в целом.

Австрийцы переосмысляют взаимодействие архитектуры и городской среды. В центре внимания — дизайн общественных пространств. Экспозиция состоит из трех частей: «Мысль — Форма — Материя».

Японские архитекторы тоже посвятили свой павильон исследованию природных ресурсов — они построили «платформу для дискуссий о взаимодействии экологии с архитектурой и урбанистикой, а также для визуализации архитектуры XXI века». Эти темы всегда в тренде, а поэтому экспозиция будет интересна многим.

Аргентинцы возвели скорее не павильон, а сад: с одной стороны — бескрайняя зелень, с другой — эскизы современных архитекторов. Все это олицетворяет свободу и отсылает к 1983 году, когда в стране пал диктаторский режим.

Наш павильон посвящен прошлому, настоящему и будущему железных дорог, которые, по задумке авторов, «позволяют связывать и покорять бескрайнее пространство России». Выставка состоит из пяти частей с говорящими названиями: «Введение в географию», «Проектное депо», «Зал ожидания будущего», «Камера хранения» и зал, в котором показывают фильм «7 дней в 7 минутах» молодого московского режиссера Даниила Зинченко