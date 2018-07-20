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Мама, папа и море. Семейный фестиваль «День моря» пройдёт в музее города
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Мама, папа и море. Семейный фестиваль «День моря» пройдёт в музее города 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Семейный фестиваль «День моря» пройдёт в музее города — в филиале музея им. Арсеньева, расположенного на Петра Великого 6.
Вместе с кураторами, педагогами и волонтёрами посетители смогут побывать на разнообразных мероприятиях. В программе — создание и просмотр собственной анимации, интерактивное изучение выставок, конструирование кораблей и многое другое. Участники разделяться на семейные команды.
— Это не просто рядовой поход в музей, — говорит директор филиала Владислав Марущак. — А увлекательное приключение. С помощью интерактивных программ посетители смогут узнать, что скрывают морские глубины, заглянуть на старый Чердак и раскрыть его тайны, послушать морскую «Сказку с молоком» и нарисовать свое море. Создать безмятежную гладь семейного счастья.
Фестиваль пройдет 21 июля с 11 до 18 часов. Вход для детей от 0 до 14 лет — свободный.
Для работы в мероприятии приглашаются волонтёры. Справки по телефону 222-50-77  Подробнее о программе фестиваля — на странице сайта http://arseniev.org/events/10480/
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