Мама, папа и море. Семейный фестиваль «День моря» пройдёт в музее города

Семейный фестиваль «День моря» пройдёт в музее города — в филиале музея им. Арсеньева, расположенного на Петра Великого 6.

Вместе с кураторами, педагогами и волонтёрами посетители смогут побывать на разнообразных мероприятиях. В программе — создание и просмотр собственной анимации, интерактивное изучение выставок, конструирование кораблей и многое другое. Участники разделяться на семейные команды.

— Это не просто рядовой поход в музей, — говорит директор филиала Владислав Марущак. — А увлекательное приключение. С помощью интерактивных программ посетители смогут узнать, что скрывают морские глубины, заглянуть на старый Чердак и раскрыть его тайны, послушать морскую «Сказку с молоком» и нарисовать свое море. Создать безмятежную гладь семейного счастья.

Фестиваль пройдет 21 июля с 11 до 18 часов. Вход для детей от 0 до 14 лет — свободный.

Для работы в мероприятии приглашаются волонтёры. Справки по телефону 222-50-77 Подробнее о программе фестиваля — на странице сайта http://arseniev.org/events/10480/