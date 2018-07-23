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Московская биржа открылась ростом
Деловая газета «Взгляд»
2 часа назад
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Фото:
Деловая газета "Взгляд"
Индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 0,43% — до 2257,56 пункта, индекс РТС увеличился на 0,67% — до 1122,11 пункта.
Следует из данных
Московской биржи
.
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