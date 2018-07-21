В Московской области открылась выставка агротехнологий «Подмосковье-2018»

Выставка агротехнологий «Подмосковье-2018» проходит в рамках Дня поля Московской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие планируют посетить три тысячи человек.

«Мы сегодня проводим традиционное мероприятие, связанное с развитием сельского хозяйства, агробизнеса. Все самые современные технологии, машины представленный здесь, — сказал на открытии выставки губернатор Московской области Андрей Воробьев

Он отметил, что в регионе реализуется амбициозная программа. По его словам, за последние пять лет было введено большое количество земли в сельхозоборот — с 53 до 90%.

«Остаются только неудобые, тяжелые земли, но и их мы тоже вводим. Мы заинтересованы в том, чтобы создавать больше рабочих мест», — отметил губернатор.

В сообщении пресс-службы говорится, что губернатору доложили о работе по борьбе с борщевиком и продемонстрировали технологию удаленного покоса с помощью робота-дрона.