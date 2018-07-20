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Зураб Церетели встал на защиту фасада ДК «Строителей»
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Зураб Церетели встал на защиту фасада ДК «Строителей» 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Президент Российской Академии художеств радеет за сохранение панно как памятника изобразительного искусства ХХ века. Автор мозаичного панно на фасаде — Василий Кирьянов. Именно его сын опубликовал на своей страничке в Facebook письмо Зураба Церетели, адресованное руководителю региона Андрею Травникову.
В своем письме известный культурный деятель говорит: «Просим Вас, уважаемый Андрей Александрович, поручить заинтересованным организациям Новосибирска рассмотреть данный вопрос на предмет сохранения высокопрофессионально выполненных мозаичных работ художника, коренного сибиряка В. Г. Кирьянова. Его произведения, сделанные в прошлом веке, уже стали памятниками изобразительного искусства того времени и по возможности должны быть сохранены как культурное наследие России».
Вопрос о реконструкции здания возник еще зимой, когда оно начало промерзать. Встал вопрос о необходимости утепления фасада. «Здание промерзает, чем значительно ухудшает условия работы коллектива и обслуживания зрителей. Это создает риски для нормального функционирования учреждения, особенно в пиковые периоды морозов. Сильнее всего тепло уходит как раз через ту стену, где расположена мозаика. Но стены-то утепляют всегда снаружи, а не изнутри», — сообщал министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.
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