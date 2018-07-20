Подлинное лицо приморского арт-рынка

В Приморском крае арт-рынок как таковой отсутствует. Статистики о сумме продаж не ведется, четких правил формирования цен на картины нет. Среди покупателей высокий процент составляют галеристы из Китая. А наиболее востребован не художник-творец, а художник-менеджер.

Стихийное ценообразование

На территории Приморского края работают выставочные площадки разного типа и формата: галереи, музеи, арт-салоны, центры современного искусства и др. Они выполняют функцию не только экспозиционного пространства, но и площадки, где можно приобрести работы кисти современников. Информация об условиях сотрудничества экспозиционных площадок и художников является предметом коммерческой тайны.

Юлия Климко, искусствовед, член Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов России», член Союза художников России, директор фонда культурных инициатив «ЭНСО»: «Говорить о ценообразовании произведений искусства в принципе достаточно сложно: реальная стоимость картины не зависит от материальной себестоимости его создания; в современном мире даже очень талантливым художникам нужен специалист, который помог бы им продвинуться на арт-рынке (исключение только подтверждает правило); произведения одного и того же автора могут стоить по-разному, более того, цена может сильно разниться от того, стоит ли подпись или нет, на каких выставках экспонировалась картина, в каких изданиях упоминалась и т. д.

В Приморском крае ценообразование произведений искусства — еще более трудный предмет для понимания и носит стихийный характер. Во-первых, влияет то, как сам художник оценивает свой труд. Во-вторых, продавцами порой выступают люди, которые не имеют профессиональных знаний в области искусства в целом и понимания взаимодействий субъектов арт-рынка в частности. Хотя это неизбежно. Всегда были люди авантюрного склада, которые действовали по принципу „смелость города берет“. Они берутся за продажи художественных работ, убеждая в уникальности потенциальных покупателей, но при этом вводят в заблуждение, мягко говоря. Все это касается и Владивостока».

Илья Бутусов, приморский художник, председатель Приморского отделения Союза художников: «Краска — это краска, это материал, у него есть определенная цена. Холст — это холст, подрамник — это подрамник. У них есть определенная стоимость, но к произведению искусства и к цене на картину это не имеет никакого отношения. Человек покупает некий сгусток впечатлений, энергии».

Развитию арт-рынка должны сопутствовать многие условия, одним из которых является общая стабильная экономическая ситуация. В этом смысле, уверены опрошенные «К» эксперты, в Приморском крае как такового арт-рынка нет. А покупателями картин всего больше становятся туристы из КНР. Еще реже — ограниченное число местных коллекционеров.

Юлия Климко: «Если говорить о том, что продается в Приморском крае, в большинстве своем это реалистическая живопись, поскольку основной покупатель — Китай. Нужно понимать, что российская академическая школа живописи в Китае пользуется огромным уважением. Но, несмотря на то, что Китай конкурирует с США за лидерство на арт-рынке, в нашем случае мы не говорим о серьезных участниках. Покупают наше искусство не крупные игроки».

Ольга Зотова, кандидат искусствоведения, член Союза художников: «Есть очень стойкий интерес китайских приобретателей. Те, кто профессионально занимается на территории Китая продвижением русского искусства: галеристы и коллекционеры. У галерей есть свои специализации, свой характер предпочтений. Они, наверное, и составляют какую-то часть покупателей для нас и создают какой-то определенный тренд в приобретении. Они очень любят классическую русскую живопись и то, что связано с русским пейзажем».

Тот же товар

Приморские авторы отмечают, что продажи собственных работ во многом зависят от менеджерских талантов каждого из них, умений найти покупателя на свой «товар».

Александр Арсененко, член Союза художников: «Это целая индустрия. Увы, она у нас не очень развита. У нас нет дилеров, которые продвигают работы. Я был Америке. Там художники не имеют понятия, что такое ходить лично к кому-то с работами под мышкой и предлагать его. У них есть разные бюро, агентства, которые занимаются поиском покупателей на имеющиеся в портфолио работы художников».

Сергей Чурсин, член Союза художников, заслуженный художник России: «В Америке есть технология раскрутки художника: они берут неизвестного художника. На первом этапе сотрудничества дилер больший процент от продажи картины берет себе, потом со временем этот процент становится меньше. С того момента, как художник раскручивается и не нуждается в дальнейшем продвижении, дилер оставляет его как уже абсолютно самостоятельную единицу. У нас ничего такого нет, да и, наверное, не будет никогда».

Ольга Зотова: «Художник — самоорганизованное лицо, и если он является успешным менеджером, то он находит, каким образом продвигать свое творчество. Если переводить на формальные рельсы, то картины — это тот же товар. И успешный менеджер знает, как его предложить».

Среди художников бытует шутка, что написать картину — это творчество, а продать — это искусство. Однако у некоторых авторов искусство продаж выше, чем результат творчества, что объяснимо и настоящей экономической ситуацией в стране, и возрастающим желанием выдать за произведение искусство то, что им не является.

Юлия Климко: «Можно продать картину со смыслами, а можно краски на холсте, которые не представляют ни художественной ценности, ни культурной, ни духовной».

КОММЕНТАРИЙ Стоит ли?

Существует расхожее мнение, что антиквариат — это та же валюта. Или нечто похожее на золотовалютные резервы. При самом плохом раскладе иная икона или пейзаж Айвазовского окажутся тверже рубля и доллара. Так ли это?

Модест Шмурдяков, бизнесмен, антиквар: «На сегодняшний день в Приморском крае в искусство в большей степени инвестируют жители Китая и Кореи. Это в том числе связано с тем, что многие обеспеченные жители края переехали на запад страны.

В принципе инвестировать выгодно. Мне нравится инвестировать в антиквариат: мебель, монеты, какие-то предметы быта, но чтобы они были старые и обязательно несли какой-то функционал. Тогда да — их можно будет через какое-то время продать.

Что касается инвестиций в картины, то у нас, насколько я знаю, особо ценятся работы Черкасова и Рыбачука. То есть на других художников, конечно, тоже есть определенный спрос, но по сути они недорого стоят. 50, 100, ну 200 тыс. рублей. Но это не цена за картину для средней полосы России, где картин много и достаточно большое культурное наследие: Московская область, Москва, Санкт-Петербург. И цена там 50, 100, 200 тыс. евро. Если стоят такие цены, значит, кто-то это покупает. В европейской части России больше и людей, и денег.

В Приморском крае покупают те, кто располагает средствами. Но даже обеспеченные люди, приобретая антиквариат или те же картины, торгуются. Они считают каждую копейку. И это нормально. Это деньги, это бизнес, и ничего зазорного в этом нет.

Выгоднее всего инвестировать в то, что со временем будет стоить дороже, но в этом надо разбираться. Скажем, если вы инвестируете в золотые монеты, конечно, они со временем будут стоить дороже. А если взять, к примеру, какую-то картину или недвижимость, то я как бизнесмен выбрал бы недвижимость, разумеется, при условии ее ликвидности».