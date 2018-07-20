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Путь к пониманию искусства: галерея Futuro ищет волонтеров
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Путь к пониманию искусства: галерея Futuro ищет волонтеров 

Собака.ru 16 минут назад
Фото: Собака.ru
Совсем недавно в галерее современного искусства FUTURO открылась выставка MOLODOE — проект, особенно ценный для нашего города, позволяющий раскрыть талант молодых художников, фотографов, скульпторов. Теперь же FUTURO предлагает всем заинтересованным в развитии совриска в Нижнем Новгороде стать частью команды галереи.
Команда FUTURO предлагает всем желающим поучаствовать в жизни галереи, приняв участие в волонтерской программе арт-медиации, которая стартует с сентября этого года. В основе работы волонтера — общение с посетителями. Важно быть открытым и общительным человеком, интересующимся современным искусством.
Участники получат различные бонусы от галереи, и, что самое главное, — возможность познакомиться с деятелями искусства и получить опыт работы в галерее совриска.
Для того, чтобы принять участие в проекте, пишите в личные сообщения группы FUTURO.
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Фото: Архив пресс-служб.
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