В Уругвае тюрьму переделали в музей

В бывшей тюрьме Мигелете в центре Монтевидео для всех желающих открылся Музей естественной истории. Музей проводит исследования и организует выставки по биоразнообразию уже более 180 лет, хотя за это время он не имел постоянного месторасположения, сообщает EFE.

Музей был открыт, как и его библиотека, но научные коллекции были доступны только для научных работников и только по запросу из-за отсутствия постоянного помещения. Теперь же все изменится: культурное наследие из 400 000 экспонатов станет доступно для широкой публики. Именно поэтому постоянное месторасположение имеет такое большое значение — говорит директор музея Хавьер Гонсалес.

"С 2000 года, когда MNHN (аббревиатура названия музея) была вынуждена переехать из своей исторической штаб-квартиры в западном крыле театра Солиса, музей не проводил выставок, открытых для публики из-за нехватки места”, — говорится на официальном сайте.

По данным El País, в настоящее время в здании бывшей тюрьмы открыты два выставочных зала. Один посвящен эволюции динозавров на территории, которая сейчас является Уругваем, и другим вымершим животным, населявшим нашу планету землю 10 000 лет назад. В другом зале выставлена коллекция о водно-болотных угодьях, лугах, глубоководных и городских экосистемах.

Тюрьма Мигелете открылась в 1888 году, но в 1998 она прекратила свою деятельность. Здание было отремонтировано, и в нем стал располагаться Музей современного искусства.

Министр образования и культуры Уругвая Мария Юлия Муньос приняла участие в открытии музея. Она извинилась от имени Правительства за то, что так долго не получалось подобрать подходящее помещение для музея, и порадовалась, что наконец-то проблема разрешилась.