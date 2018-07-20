Ещё
В Уругвае тюрьму переделали в музей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Уругвае тюрьму переделали в музей 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В бывшей тюрьме Мигелете в центре Монтевидео для всех желающих открылся Музей естественной истории. Музей проводит исследования и организует выставки по биоразнообразию уже более 180 лет, хотя за это время он не имел постоянного месторасположения, сообщает EFE.
Музей был открыт, как и его библиотека, но научные коллекции были доступны только для научных работников и только по запросу из-за отсутствия постоянного помещения. Теперь же все изменится: культурное наследие из 400 000 экспонатов станет доступно для широкой публики. Именно поэтому постоянное месторасположение имеет такое большое значение — говорит директор музея Хавьер Гонсалес.
"С 2000 года, когда MNHN (аббревиатура названия музея) была вынуждена переехать из своей исторической штаб-квартиры в западном крыле театра Солиса, музей не проводил выставок, открытых для публики из-за нехватки места”, — говорится на официальном сайте.
По данным El País, в настоящее время в здании бывшей тюрьмы открыты два выставочных зала. Один посвящен эволюции динозавров на территории, которая сейчас является Уругваем, и другим вымершим животным, населявшим нашу планету землю 10 000 лет назад. В другом зале выставлена коллекция о водно-болотных угодьях, лугах, глубоководных и городских экосистемах.
Тюрьма Мигелете открылась в 1888 году, но в 1998 она прекратила свою деятельность. Здание было отремонтировано, и в нем стал располагаться Музей современного искусства.
Министр образования и культуры Уругвая Мария Юлия Муньос приняла участие в открытии музея. Она извинилась от имени Правительства за то, что так долго не получалось подобрать подходящее помещение для музея, и порадовалась, что наконец-то проблема разрешилась.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Порядка 12 президентов иностранных государств запланировали посетить финальный матч ЧМ-2018 В Нью-Йорке открылся музей парикмахерского искусства Археологи нашли предметы быта и религиозного искусства в центре Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самый дерзкий плагиат в кинематографе6
Кто приструнил Михалкова2
Зачем нужна тарелка под тарелку6
Названо самое популярное видео 90-х10
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
17:15
Самый дерзкий плагиат в кинематографе
Кино
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
05:12
Голливуд завоевали некрасивые артисты
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение