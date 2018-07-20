Шэньсийский исторический музей делится с посетителями тайнами реставрации памятников культуры 

Сиань, 19 июля /Синьхуа/ — В Шэньсийском историческом музее есть специальный выставочный зал со стенами из стекла. Именно здесь специалисты по реставрации памятников старины с помощью всевозможного оборудования проводят съемку и проверку древних ценностей. Здесь же проходят посвященные делу реставрации выставки, которые позволяют посетителям ближе познакомиться с особенностями этой непростой профессии. Фотографии Синьхуа/Ли Ибо Сиань, 19 июля /Синьхуа/ — В Шэньсийском историческом музее есть специальный выставочный зал со стенами из стекла. Именно здесь специалисты по реставрации памятников старины с помощью всевозможного оборудования проводят съемку и проверку древних ценностей. Здесь же проходят посвященные делу реставрации выставки, которые позволяют посетителям ближе познакомиться с особенностями этой непростой профессии. Фотографии Синьхуа/Ли Ибо Сиань, 19 июля /Синьхуа/ — В Шэньсийском историческом музее есть специальный выставочный зал со стенами из стекла. Именно здесь специалисты по реставрации памятников старины с помощью всевозможного оборудования проводят съемку и проверку древних ценностей. Здесь же проходят посвященные делу реставрации выставки, которые позволяют посетителям ближе познакомиться с особенностями этой непростой профессии. Фотографии Синьхуа/Ли Ибо Сиань, 19 июля /Синьхуа/ — В Шэньсийском историческом музее есть специальный выставочный зал со стенами из стекла. Именно здесь специалисты по реставрации памятников старины с помощью всевозможного оборудования проводят съемку и проверку древних ценностей. Здесь же проходят посвященные делу реставрации выставки, которые позволяют посетителям ближе познакомиться с особенностями этой непростой профессии. Фотографии Синьхуа/Ли Ибо Сиань, 19 июля /Синьхуа/ — В Шэньсийском историческом музее есть специальный выставочный зал со стенами из стекла. Именно здесь специалисты по реставрации памятников старины с помощью всевозможного оборудования проводят съемку и проверку древних ценностей. Здесь же проходят посвященные делу реставрации выставки, которые позволяют посетителям ближе познакомиться с особенностями этой непростой профессии. Фотографии Синьхуа/Ли Ибо Сиань, 19 июля /Синьхуа/ — В Шэньсийском историческом музее есть специальный выставочный зал со стенами из стекла. Именно здесь специалисты по реставрации памятников старины с помощью всевозможного оборудования проводят съемку и проверку древних ценностей. Здесь же проходят посвященные делу реставрации выставки, которые позволяют посетителям ближе познакомиться с особенностями этой непростой профессии. Фотографии Синьхуа/Ли Ибо